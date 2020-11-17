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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"

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Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 patronu Ross Brawn, yedişer kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'da Tanrı vergisi yetenek olduğunu söyledi.

Hamilton, Pazar günü gerçekleştirilen Türkiye GP'yi kazanarak 2020 dünya şampiyonu oldu ve toplamda 7 şampiyonlukla Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

Daha önce Benetton ve Ferrari'deki dönemlerinde Schumacher'in şampiyonluklarında payı bulunan ve aynı zamanda Mercedes'te de onunla çalışan Brawn, Hamilton'ın rekorları kırdığı Mercedes'e katılmasında kilit isimlerden birisi olmuştu.

Formula 1'in resmi sitesindeki köşe yazısında Brawn, "Lewis'e kocaman tebrikler. Neden sıra dışı bir yetenek olduğunu gösterdi."

"7. şampiyonlukla Michael Schumacher'in rekoruna ortak olarak, nasıl bir pilot olduğunu mükemmel bir şekilde gösterdi."

"İnsanlar motor sporları kariyerinde bu tür dominasyonları bir kez görürler. Ben iki defa gördüm."

"Hem Lewis, hem de Michael ile çalıştığım için şanslıydım. Onlar farklı karakterler, bu harika bir şey. F1'de metronomik olmanız gerekmiyor."

"Lewis'in olaylara yaklaşımı Michael'den farklı. Ancak köken olarak ikisinde de Tanrı vergisi yetenek var." dedi.

Brawn, Türkiye GP'nin Hamilton'ın farklı koşullarda nasıl yükselebileceğini gösterdiğini söyledi.

Brawn, "Yarış içerisinde her zaman Lewis'in telsizden mesajlarını takip ediyorum. Her zaman işlerin yolunda gitmediğini söylüyor olması eğlenceli. Ancak her zaman iyi sonuç alıyor."

"Türkiye'de, Mercedes'in tüm hafta sonu soğukta kaygan yüzeyde zorlanmasına rağmen, yarış içerisinde sabırlı oldu, stratejik yarıştı ve ihtiyacı olduğu zaman zorladı. Kimsenin lastikleri çalıştıramadığı an lastiklerini çalıştırdı."

"Pazar günü kazanmak kolay değildi. Aracı pole pozisyonuna koyamadı ve yarış içerisinde geride kaldı. Onun için hava ve pist koşulları açısından zorlu bir hafta sonuydu."

"Açıkçası koşullar ilk başta Mercedes'e uymadı ancak başlarını eğip neler yapabileceklerini düşündüler. Gridde gerilerden yükseldi. Rakibi olmadığında da, önünde büyük bir mücadele olduğunda da kazanıyor." dedi.

Brawn ayrıca Mercedes'in Hamilton'la ne kadar iyi çalıştığına dikkat çekti.

"Lewis'in cephanesinde zayıf hiçbir şey yok."

"Bazen telsizde çok duygusal olabiliyor ancak takım onu yarış mühendisi Pete Bonnington'ın sakinliği ile nasıl idare edeceğini biliyor."

"Bono, Lewis'in söylediklerinden çok fazla etkilenmiyor ve heyecanlandığı anlarda harika tepki veriyor. Takım içerisindeki herkes, birlikte çok iyi çalışıyor."

"Şu anda o, kariyerinin zirvesinde. Ve onun performansının ne zaman düşmeye başlayacağını bilmiyorum." 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Michael Schumacher
Editör Adam Cooper

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