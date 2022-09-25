Brawn: "Schumacher ikinci bir şansı hak ediyor"

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23 yaşındaki sürücü şu anda zor bir durum içerisinde ve hem Haas hem de Formula 1'deki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Haas'ın patronu Gunther Steiner, Mick'in şansının %50-50 olduğunu söylüyor ve onun yerine daha deneyimli birinin, örneğin Nico Hulkenberg'in geçebileceğini dile getiriyor.

Alman pilot bu yıl İngiltere ve Avusturya'da ilk onda bitirdi, ancak takım arkadaşı Kevin Magnussen'in puan olarak gerisinde kaldı.

Yine de genç sürücü iyi bir ilerleme kaydetti ve gelecek yıl gridde kalmak için son yarışlarda performansını artırmaya çalıştı.

Eski Ferrari patronu Ross Brawn, Mick'in F1'de kalmasını umut ettiğini söyledi.

Sport1'e konuşan Brawn, "Mick bu yıl kendini gerçekten geliştirdi. Takım arkadaşı Kevin Magnussen gibi harika bir referans noktası var ve şu anda önemli bir yol ayrımında."

"Kesinlikle kariyeri için bir sonraki adımı atma fırsatını hak ediyor."

"O, her zaman direkt olarak limitte sürüş yapabilen babasından farklı. Mick'in daha fazla zamana ihtiyacı oluyor ama yine de alt kategorilerde şampiyonluklar kazandı."

"Çok yetenekli bir sürücü ve babasının tutumunu tamamen benimsemiş durumda. İlerleme kaydedebilmesi çok önemli." dedi.

Sonrasında Jos-Max ile Mick-Michael durumunu kıyaslaması istendiğinde Brawn, "Max'in Mick'e göre en büyük avantajı, Jos Verstappen'in Hollanda'da bir kahraman olarak görülmesine rağmen, hiç zafer kazanmamış, yedi kez şampiyon olmamış ve bir efsane statüsü kazanmamış olması. Tam tersi geçerli olduğu için tüm bunlar Mick'in üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor."

"Haas F1 Schumacher'in yerine daha deneyimli bir ismi getirmeye karar verirse, birçok kişi bunu üzüntüyle karşılayacaktır, ancak sezon sonuna kadar altı yarış daha var ve Mick'in kendini kanıtlama, takım yönetimini ikna etme ve dikkatleri üzerine çekme fırsatı var."

"Bazı takımlarda hâlâ boş koltuklar var ve Formula 1'de bazen beklenmedik değişiklikler olabiliyor." dedi.