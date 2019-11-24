Brawn: "Schumacher harika bir takım oyuncusuydu"

Michael Schumacher'in Formula 1'deki ilk şampiyonluğunun 25. yıl dönümünde konuşan Ross Brawn, Alman pilotun Benetton'la yakaladığı ilk F1 şampiyonluğunu değerlendirdi.

Hem Benetton, hem Ferrari hem de Mercedes'te Schumacher'le çalışan Brawn, “Michael'ı spor otomobillerdeki performansından ötürü zaten çok iyi tanıyorduk ve Jordan'la Formula 1'deki ilk yarışına çıkarken, Benetton olarak onu gerçekten takıma getirmek istedik. Spa'da çok iyi göründü, buna hiç şaşırmadık ve Monza'da bizim için sürmeye başladı."

"Zaten kendine güveniyordu, kendisinden memnun olmadığını söylemekten korkmuyordu, ama her zaman kendisini yapıcı bir şekilde eleştirdi. Garajdaki mekanikerlerin saygısını kazandı ve aracı sürerken acımasızdı, rakiplerini kendisine saygı duymaya zorladı."

"Michael'ın şampiyon bir takıma katılmadığını, aksine takımı şampiyon yaptığını unutmamak gerekiyor. 1994'te şampiyonluk kazanabileceği bir aracı vardı ve Michael bunun için hazırdı."

"O sezonun bir kaza ile bitmesi üzücü, ama biz bu zaferi sonuna kadar hak ettik. Üretici desteğimiz yoktu, ama o yıl Ferrari de dahil olmak üzere büyük takımlara karşı kazandık. Ciddi baskı hissediyorduk, insanlar neden bu kadar güçlü olduğumuzu anlayamıyorlardı. Michael o sezonda çok şey öğrendi. Onun ilk şampiyonluğuydu, benim de teknik direktör olarak ilk şampiyonluğumdu. Çok duygusal bir zaferdi!"

"Michael gerçek bir takım oyuncusuydu. Takımın bir parçası olmaktan hoşlanıyordu. Tüm mekanikerlerin, onların eşlerinin ve çocuklarının isimlerini biliyordu. Şampiyonluğu takımın bir parçası olarak kazanabileceğini biliyordu. Üç yıl boyunca takımı oluşturma sürecinde yer aldı, takımı kurmamıza yardım etti ve 1994'te şampiyon olduk." dedi.