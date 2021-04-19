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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Russell'ın gidecek yeri yoktu"

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Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, George Russell ve Valtteri Bottas olayında, bir tarafı suçlamanın zor olduğunu, fakat İngiliz pilotun gidecek yeri olmadığını belirtti.

Brawn: "Russell'ın gidecek yeri yoktu"

Imola'daki yarışın en çok konuşulan konularından bir tanesi de, Valtteri Bottas ve George Russell arasında yaşanan temastı.

Bottas ve Russell, dokuzunculuk için yarışıyorlardı ve İngiliz pilot, rakibinin hava koridoruna girip birinci viraj öncesinde Mercedes pilotunun yanına geldi.

Sonrasında Russell, zaten dar olan bölümde, ıslak bir kısma denk gelerek aracının kontrolünü kaybetti ve Bottas'ın aracına çarptı. Temasın etkisiyle Bottas da bariyerlere çarptı ve ikilinin aracı paramparça oldu.

Olayın ardından her iki pilot da birbirlerini suçlarken, hakemler bunun bir "yarış olayı" olduğu değerlendirmesinde bulundular.

Ross Brawn ise olayı şöyle yorumladı: "Burada olumlu olan şey, her iki pilotun da zarar görmeden araçtan çıkması, ki bu, güvenlik standartları konusunda ne kadar ilerlediğimizi göstermeye devam ediyor."

"Peki olay kimin suçuydu? Imola çok dar bir pist ve bu yüzden gidebilecek fazla yeriniz yok. Ek olarak yağmur nedeniyle her iki tarafta da ıslak çimler olduğunu düşündüğümüzde, durum oldukça zorlaşıyor."

"Eminim her iki pilot da olayı analiz edecek ve bundan dersler çıkaracak. Fakat Valtteri kenara doğru kaymış ve George'un gidecek hiçbir yeri kalmamış gibi görünüyordu."

Eski F1 pilotu Mika Hakkinen ise, Russell'ın o noktada Bottas'ı geçme şansı olmadığını düşünüyor.

"Bottas ve Russell arasındaki kaza çok ciddiydi ve her şey çok hızlı gerçekleşti. Araçların ne kadar güvenli hale geldiğini gösteren bu kazadan, her iki sürücünün sorunsuz şekilde kurtulmasından memnun olmalıyız."

"Kuruyan bir pistte yan yana hareket edemezsiniz. Russell'ın deneyimlediği üzere ıslak taraftaki tutuş çok daha kötü. Williams'ın Mercedes'e göre hız avantaj olmasından ötürü, genç sürücünün bu denemeden sorumlu tutulamayacağı açık, fakat bu noktada dışarıdan geçiş yapma şansı yoktu."

"Şimşek hızında alınan kararların sonucu ortaya çıkan talihsiz bir kazaydı. Yanlış bir seçimin feci sonuçlara yol açabileceğini hatırlatmış oldu."

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Editör Kemal Şengül

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