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Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

Formula 1'in efsane isimlerinden Ross Brawn, Red Bull'un Max Verstappen'in yanına kendisini zorlayacak bir isim getirmesini istiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, with Lewis Hamilton, Mercedes AMG, George Russell, Mercedes AMG

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, bu yıl şimdiye kadarki 20 yarışın 17'sini kazandı ve F1 tarihinin en baskın sezonunu geçirdi.

Bir sezonda en çok zor, en yüksek galibiyet yüzdesi ve arka arkaya yarış kazanma rekorlarını eline geçiren Max, bitime uzun bir süre kala şampiyonluğunu ilan etti.

Diğer RB19'da oturan Perez'in elinde ise sadece iki galibiyet kupası bulunuyor ve bitime iki yarış kala şampiyona ikinciliğini korumaya çalışıyor.

TalkSport'a konuşan Mercedes'in eski patronu Ross Brawn,  Red Bull'un 2014-2016 yılları arasında Lewis Hamilton ve Nico Rosberg'le yaptığı gibi iki üst düzey sürücüyle yarışmasını istiyor.

Sözlerine Verstappen ve Red Bull'u durdurabilecek birinin olup olmadığını yorumlayarak başlayan Brawn, "Şu anda sporu domine etseler de, zamanla bu dönemin sona erdiğini göreceksiniz."

"Daha şimdiden küçük belirtiler görüyoruz. McLaren, [Lando] Norris ve ara sıra [Oscar] Piastri ile kapıyı çalmaya başladı."

"Kış aylarında her şeyin sıfırlanabileceği konusunda iyimserim. Fakat önde olduğunuzda, yeni aracınızın tasarımına daha erken başlayabilme avantajına sahip olursunuz ve bu da  dominasyonun birkaç yıl sürmesine neden olur."

"Açıkçası diğer Red Bull'da daha rekabetçi birini görmek istiyorum çünkü ne yazık ki Sergio, Max'i pek zorlayamıyor."

"Baskın bir aracınız varsa bile, birbirlerine baskı yapabilecek iki sürücünüz varsa da işler harika ilerleyebilir. Mesela Mercedes'in baskın olduğu dönemlerdeki Rosberg ve Hamilton'ı düşünebiliriz." dedi.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid, Lewis Hamilton liderliğinde, Mercedes F1 W06 Hybrid

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid, Lewis Hamilton liderliğinde, Mercedes F1 W06 Hybrid

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