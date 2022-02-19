Brawn: "Red Bull ve Mercedes yüzüstü çakılabilir"

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Bu düşüş gerçekleşirse bu Formula 1 tarihinde bir ilk olmayacak.

2008 sezonunda, McLaren ve Ferrari sürücüler şampiyonası için mücadele ediyorlardı. Şampiyonluğa ulaşan taraf son yarış olan Brezilya GP’sinin son turunun son virajlarında Timo Glock’u geçen ve ihtiyacı olan bir puanı alan Lewis Hamilton olmuştu.

Mücadele o kadar yoğun geçiyordu ki, Felipe Massa finiş çizgisini geçtikten sonraki ilk 28 saniye boyunca dünya şampiyonuydu. Hamilton’ın geçişi Massa yarışı tamamladıktan sonra gelmişti.

Fakat 2009 sezonunda her şey değişti. Bir önceki sezon tüm kaynaklarını değişikliklere adayan Brawn GP (elbette o sırada Honda ismini taşıyorlardı), ​​çift katmanlı difüzör gibi çığır açan bir buluş sayesinde sezona rakiplerinin fersahlarca önünde başlamıştı.

Sonuç itibariyle şampiyon Brawn GP olurken, McLaren sadece iki galibiyetle üçüncü, Ferrari ise sadece tek galibiyetle dördüncü olabildi.

F1 sportif direktörü Ross Brawn, 2022 sezonu hakkında açıklamalarda bulunurken o zamanları hatırlattı.

“2008’de iki büyük takım arasında büyük bir mücadele vardı, 2009’da ise bir anda yüzüstü çakıldılar.”

“Bu sezon aynı durumun yaşanacağını tahmin etmiyorum fakat geçmişi hatırlamakta da fayda var."

"Şimdi olmasa bile ileride bu durumla yeniden karşı karşıya kalabiliriz, nitekim bütçe sınırıyla birlikte her sezon mali kaynağınızı bir sonraki sezona göre dengelemeniz gerekecek."

Her iki takım da kaynaklarının çoğunu 2021 şampiyonluk mücadelesine adadı. Max Verstappen sürücüler şampiyonu olurken, Mercedes arka arkaya 8. takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Brawn, Formula 1'in “son 30 yılın en büyük değişiklikleriyle birlikte” yeni bir döneme girmesiyle bu sezon her iki takımın da geri planda kalabileceğini düşünüyor.

“2021’e iki takım da dört elle sarıldı, dolayısıyla yeni kurallara geçiş süreci onları etkileyebilir.

“Bütçenin bir kısmı bir yıldan diğerine tahsis edilebilir, bu nedenle 2021’de yapılmasını planladıkları fakat yapmadıkları bir kısım harcamaları bu sene yapabilirler.”

"Bu konuda onlara yardımcı olan çeşitli şeyler var ama bunların en önemlisi kendilerini çok yoğun bir şampiyonada mücadele etmeye adamış onca insan.”