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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Racing Point, Perez'le ilgili kararını sorguluyor olmalı"

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Brawn: "Racing Point, Perez'le ilgili kararını sorguluyor olmalı"
Ekleyen:
, Editör

F1'in patronlarından Ross Brawn, Racing Point'in Sergio Perez'in ortaya koyduğu güçlü performansla beraber, ayrılık kararından ötürü pişman olabileceğini düşünüyor.

Racing Point pilotu Sergio Perez, geçen yıl takımıyla üç yıllık yeni kontrat imzalamıştı ancak takımın Sebastian Vettel'le yarışmak istemesinin ardından Meksikalı pilotun kontratındaki  fesih maddesi kullanıldı.

Bundan ötürü Perez, bu sezon sonunda takıma veda edecek.

Meksikalı sürücü, bu yıl finiş gördüğü tüm yarışlarda puan almayı başardı ve takımın şampiyona üçüncülüğüne çıkmasında büyük rol oynadı.

Perez, Sakhir'de Racing Point'le ilk zaferini aldı ve gösterdiği harika performansa rağmen Red Bull'un kendisine koltuk teklif etmemesi halinde sezon sonunda F1'e veda edecek.

Brawn bu durum hakkında şöyle konuştu: "Checo aracı harika şekilde sürdü. Hepimiz gelecek yıl onu F1'de görmek istiyoruz. Eğer direksiyona geçemezse trajik olur. Takım, çok iyi sürdüğü dönemde onu kaybediyor ve aldıkları kararın doğruluğunu düşünüyor olmalılar."

"Sebastian Vettel eminim, şu anda biraz dipte olduğu için daha güçlü şekilde geri dönecek, ancak Checo garantili bir anlaşma."

"Yani durumun nasıl geliştiğini görmek ilginç olacak. Bir bakıma Seb, dünya şampiyonluğu yaşamış olsa bile ortada doldurması gereken oldukça büyük bir boşluk var."

Ayrıca Brawn, Esteban Ocon'un da ilk podyumu sonrası güven kazanacağını düşünüyor.

"Podyum Esteban'a büyük miktarda güven getirecek. Fransız pilot bir yıldır sporun dışındaydı ve yeteneklerin bu kadar çabuk körelebilmesi şaşırtıcı. Şimdi geri dönüyor ve bence önümüzdeki yıl için harika bir forma sahip olacak."

"Kimse Fernando Alonso'nun nasıl döneceğini bilmiyor. Fakat Esteban, yarışması kolay bir sürücü olmayacak. Yani Bahreyn'deki sonucunun onun için mükemmel bir zamanda geldiğini düşünüyorum."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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