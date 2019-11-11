Brawn, Perez'in istikrarını övdü

Sergio Perez serideki dokuzuncu sezonunu geçiriyor ve şu anda gridin en tecrübeli pilotlarından birisi olarak kabul görüyor.

Perez Sauber ve Force India ile podyuma çıkmasına rağmen hiç yarış kazanamadı ancak özellikle pazar günleri çok istikrarlı performans sergiledi.

Bu yıl özellikle sezonun ikinci yarısında yine güçlü bir performans sergileyen Perez'in bu performansı F1'in patronu Ross Brawn'dan övgü aldı.

"Sergio sezonun ikinci bölümünde durumu tersine çeviren sürücülerden birisi. Spa'dan itibaren itibaren sadece Singapur'da puan alamadı, onda da dayanıklılık sorunu yaşadı."

"Yaz arasından sonra en iyi başarısı Belçika'daki altıncılığıydı ve elde ettiği sonuçlar belki de manşetlere çıkacak kadar parlak değil. Ancak ilk beş veya altı sıranın en iyi takım pilotlarına gittiği düşünülürse, ilk ona girmek de özellikle gridin ortasındaki sonuçların yakınlığı göz önüne alındığında çok değerli bir başarı."

"Perez'in tutarlılığı sayesinde Racing Point, şu anda şampiyona beşinciliği için şansa sahip olmaya devam ediyor. Özellikle Renault gibi bir fabrika takımını geride bırakırlarsa, bu çok önemli bir durum olacak."

"Sezonun bitimine sadece iki yarış kaldı ve Fransız ekipten sadece 18 puan gerideler. Bu, Lance Stroll'ün de katkıda bulunması gerektiği anlamına geliyor. Ancak yaz tatilinden sonra Perez'in 31, Lance'in ise üç puan aldığı göz önüne alındığında, ani şekilde durumu değiştirme ihtimali o kadar da fazla değil."