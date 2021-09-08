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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Brawn, Perez’in "Günün Sürücüsü"ödülünü hak etmediğini düşünüyor

Ross Brawn, Sergio Perez’in Hollanda GP’sinde yine “çok büyük bir hata’’ yaptığını ve "Günün Sürücüsü" seçilmesine katılmadığını belirtti.

Brawn, Perez’in "Günün Sürücüsü"ödülünü hak etmediğini düşünüyor

Red Bull sürücüsü ceza alıp pitten başlamasının ardından, taraftarların dikkatini çekmek için mükemmel bir fırsata sahip oldu.

Zandvoort sıralama turlarındaki büyük hatasından sonra Perez, Q1’de trafiğe yakalanmış, son turunu atmak için start finiş düzlüğüne geldiğinde ise damalı bayrağın çıkmasından ötürü tura başlayamamıştı.

Bunun ardından takım, 16. sıradan başlayacak olan Meksikalı pilotun, ilerleyen yarışlarda ceza almasına neden olacak motor parçalarını değiştirip, gelecek cezayı da aradan çıkarmaya karar verdi.

Perez, Williams’tan Nicholas Latifi ile birlikte pitten başlayarak, geçiş becerilerini gösterme fırsatı elde etti ve istenileni başararak sekizinci sırada bitirdi.

Ancak 31 yaşındaki sürücü, TV seyircilerini etkilemeyi başarsa da, -Üç sıra kazanarak altıncı sıraya çıkan- Fernando Alonso’yu tercih eden Brawn’ı yeteri kadar etkileyemedi.

Yarış sonrası röportajında Sportif Direktör Brawn, ‘’Bu kez taraftarlara Günün Sürücüsü konusunda katılamayacağım, bence bu ödül Sergio yerine Fernando’nun hakkıydı.’’

‘‘Sergio yine büyük bir hata yaparak lastiğine zarar verdi için pite girdi ve tekrar gridin en sonuna düştü. Bir Grand Prix demek, bütün hafta sonu olabildiğince az ya da hiç hata yapmamak demektir.’’

‘’Q1’de olanlar takımın hatası diyebilirsiniz ancak böyle bir araçla ilerleme kaydedememek yeterince iyi değil. Fernando’nun aksine her şeyini ortaya koymuyor.’’

‘’Fernando, Pazar günü tecrübeli bir tilki gibiydi. Estaban Ocon radyoda daha hızlı olduğunu söylerken, Fernando yarışın o noktasında yapması gerektiği gibi lastiklerini koruyordu.’’

‘’Benim gözümde harika bir yarış çıkardı. Yarış sonunda Carlos Sainz’dan bir pozisyon daha alması harikaydı.” dedi.

Perez’in Q1 çıkışının kimin hatası olduğuna gelince Red Bull takım patronu Christian Horner sıralama turlarından sonra, ‘’Onu, yeterli zaman varken çıkardık ama pit sırasında herkes birbirini tuttu ve bu bize çok zaman kaybettirdi.’’

Çeviri: Aybike Simay Erden

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