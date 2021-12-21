Brawn, "pek de iyi olmayan" 2021 araçlarını geride bırakmaktan memnun

Brawn, yapı söz konusu olduğunda, araçların "çok hassas" olduğunu düşünüyor. Yani, herhangi küçük bir hasar veya yanlış bir ayar, büyük performans farklılıklarına neden olabiliyordu ve bu da onların birbirleriyle yarışabilmelerini daha az olası hale getiriyordu.

2022 araçları, öndeki araçları daha kolay takip edebilmek amacıyla özel olarak tasarlandı ve Pirelli'ye, daha uzun süre zorlamalara dayanabilecek lastikler üretmesi talimatı verildi. Bu, teoride daha fazla geçiş imkanı ve daha büyük bir gösteri sağlayacak.

Brawn, spor tarihinin en hızlıları arasında yer alan bu araçların, onları "en üst düzey" araçlar olarak nitelendirip nitelendirmeyeceği sorusuna politik bir yanıt verdi.

"Bence bu, en üst düzey Formula 1 aracı tanımınızın ne olduğuna bağlı."

"Eğer en hızlısı olarak tanımlıyorsanız, muhtemelen budur. En iyi yarış arabaları olarak tanımlıyorsanız, hayır değil. Bence bu araçlar birbirine yakın olduklarında çok hassaslar."

"Çok hassaslar çünkü bir kerbe dokunurlarsa bir parça uçup gidiyor ve sonrasında çalışmaz hale geliyorlar. Yani inanılmaz cihazlar… Karmaşıklıkları inanılmaz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Brawn bu yılın araçlarıyla ilgili, optimum ayarları bulmalarına, hafta sonu boyunca takımlar tarafından yürütülen milyonlarca simülasyonun yardımcı olabildiğini ve herhangi bir arızanın, sıkıntılı sonuçlara yol açabildiğini söyledi.

Gelecek yıl için araçların, onları "daha basit" hale getirme fikriyle üretildiğini ancak takımların, tasarımlarını testte açıklandıktan sonra işleri tekrar karmaşık hale getireceğini kabul etti.

Brawn, "Bu, aracın belirli bir alanı için ideal tasarıma ulaşana kadar kontrol etmeye devam eden yinelemeli yazılımla, artık sahip oldukları bir yöntem."

"Her parça diğer her parça için kritik öneme sahip ve bir parça gittiğinde -çünkü onlar yarış araçları- düzgün çalışmıyor."

"Yeni araçta odaklandığımız noktalardan biri de bu, onları biraz daha sağlam, biraz daha basit, biraz daha az kritik hale getirmeye çalışıyoruz."

"Takımların konsepti zorlaştıracağına şüphe yok ama o zaman tekrar geri alabileceğimizi düşünüyorum."

"Yani onlar büyüleyici ve inanılmaz derecede etkileyici tasarımlar ama aslında çok iyi yarış arabaları da değiller." dedi.