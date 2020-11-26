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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Para, 2021 takvimindeki boşluğu doldurmamızda önemli bir rol oynayacak"

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Brawn: "Para, 2021 takvimindeki boşluğu doldurmamızda önemli bir rol oynayacak"
Ekleyen:
, Editör

F1'in sportif yöneticisi Ross Brawn, gelecek yıl takvimde er alan boşluğu doldururken, işin finansal ve ticari boyutuna daha fazla önem vereceklerini söyledi.

Formula 1, koronavirüs pandemisi nedeniyle takvimden çıkan yarışların yerlerine yeni yarışlar almıştı.

Imola, Mugello, İstanbul Park, Portimao ve Nürburgring, takvime dahil olan yeni pistler oldular.

Vietnam, 2021 takviminde yer almasına rağmen yarışı düzenlememe kararı aldı ve bundan ötürü yeni bir yarış yarış arayışı var.

Bu yıl takvimde yer alan bu beş pistten birisinin Vietnam'ın yerini alması bekleniyor. 

Ross Brawn, La Gazzetta dello Sport'a şöyle dedi: "Mart ayında son derece zor bir göreve sahip olmamıza rağmen pek çok ilginç yarış düzenlemeyi başardık. Çünkü şartlar sayesinde pek çok eski piste dönme veya Portekiz'deki Portimao gibi pistlere ilk kez gitme fırsatımız oldu. Yaptığımız işten gurur duyuyorum."

"Imola, Portekiz ve Türkiye'deki yarışlar ilginçti. Şimdi işlerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Vietnam'a gidemeyeceğimiz için üzgünüz ama iyi bir alternatif bulacağız."

Hangi kriterlere göre seçim olacağı ve ekonomik yönüyle mi ilgili olacağı sorusuna Brawn, "Evet, tabii ki gelecek yıl normal duruma dönmek istiyoruz. Bu yüzden her şeyi ticari açıdan ele alınıyor. Bazı ülkeler diğerlerine kıyasla daha çekiciler çünkü daha iyi teklifler yapabiliyorlar ve bunu dikkate almalıyız. Mali açıdan mümkün olduğunca çabuk normal seviyelere dönmeliyiz."

"Yani evet, ticari yön bu yıla kıyasla daha fazla ağırlığa sahip olacak." yanıtını verdi.

Ross Brawn, sezon öncesi testlerinin Barcelona mı yoksa Bahreyn'de mi yapılacağı sorusuna ise, "Bunu takımlarla görüşüyoruz ve birkaç hafta içerisinde nihai kararımızı vereceğiz." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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