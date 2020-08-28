Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

Aylar boyunca süren değerlendirmelerden sonra F1, Cuma günü yaptığı açıklamada Aralık ayında Bahreyn'de yapılacak ikinci yarışın, kendine özgün olan dış pist düzeninde yapılacağını belirtti.

Üç tane düzlüğe ve akıcı bir üst bölüme sahip olan daha kısa pist düzeni, takvimdeki diğer pistlere göre daha farklı bir yapıya sahip ve pist düzeninin takvime alınması, hem taraftarlar hem de F1 camiası tarafından pozitif bir geri bildirim alınmasına neden oldu.

Belçika Grand Prix'si hafta sonunda Motorsport.com'a özel olarak konuşan F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, F1'in bu sene beklenmedik koşullarda karşı karşıya kalmasından sonra, Bahreyn'deki ikinci yarışı aynı pist düzeninde yaparak kolay yolu seçmek yerine farklı bir seçim yapma kararı aldıklarını söyledi.

"Yeni olmayan bir şey yapmak daha kolay olurdu." diyen Brawn ekledi: "Ancak piste ve bu fırsata sahip olmamızdan dolayı daha güçlü hissettik."

"Eninde sonunda taraftarlar için ve iyi bir gösteri ortaya koymak için buradayız. Bize göre yapılan ilk yarıştan bir hafta sonra aynı yerde farklı pist düzeniyle yarışmak taraftarlarımızı heyecanlandıracak ve yarış öncesinde ekstra ilgi yaratacak."

"Bahreyn pistinde olan avantajlarımızdan biri, her iki pist düzeninin birden FIA 1. Sınıf statüsünde olmalarıydı, bu yüzden farklı bir düzende yarışmayı denemek için doğru bir zaman olduğuna inandık. Bu fikir F1, FIA ve Bahreyn'deki ortaklarımızla birlikte bir araya geldi."

"Bu yarış için özel bir şey yapabilme fırsatının olduğunu gördük. Ve Formula 1'de, son birkaç ayda gördüğümüz gibi, kafamızı bir yere verdiğimizde her şey mümkün olabilir."

Bahreyn'deki yeni düzeni kullanma kararı, F1'in sahibi olan Liberty Media'nın bu sene pist seçimlerinde yapması gereken sert kararlardan birkaç tanesi oldu.

Bu çabaların, F1'i daha heyecanlı yapmak için mi yapıldığı sorusunu yanıtlayan Brawn şunları söyledi: "Bence bu sene, bu sporda benim gördüğüm en beklenmedik sene oldu."

"Hepimiz belirli şeylere adapte olmaya çalıştık ve bu sezon yeni yarış ortaklarımızla yaptığımız açıklamalardan gayet memnunuz. Bu sene yarışamadığımız ancak gelecek sene beraber olacağımız pek çok uzun süreli ortağımız var ve bunları 2021'de açıklamaya sabırsızlanıyorum."

"Buna ek olarak 2017'de Liberty başa geldiğinden beri taraftarlara odaklandığımızı söyleyebilirim. Yeni kurallar, bütçe sınırlaması, Concorde ve yarıştığımız konumlar, heyecanlı yerlerde vahşi bir pist üstü yarışı yaratmak üzerine dizayn edildi."

"Sporun büyümesini devam ettirmek ve taraftarları heyecanlandırmak istiyoruz, bunu da bu sene yeni ve pek alışık olmadığımız bir yönde yapmayı başarabildik."