Brawn: "Netflix, bize sadece kâra odaklanmamamız gerektiğini gösterdi"

Netflix'in F1 belgeselinin ikinci sezonu pek çok taraftarın ilgisini çekmeyi başardı ve F1'in patronları, sporun bu belgesel ile beraber yeni bir kitleye ulaştığının farkında.

Her ne kadar Netflix, F1 yönetimine ana TV kanallarının canlı yayına verdiği miktarın çok daha altında bir para verse de, F1 motor sporları direktörü Ross Brawn'a göre bu işbirliğinin daha farklı bir kazancı bulunuyor.

Yeni F1 partneri 188Bet için yapılan bir organizasyonda konuşan Brawn şunları söyledi: "Bence F1'in diğer tarafını taraftarlara göstermek çok güzeldi, çünkü taraftarların gördüğü çoğu şey pistte olan şeyler veya pist kenarında yapılan röportajlar oluyordu.

"Ancak bu belgeselde işin perde arkasında dönen olayları görüyorsunuz; hem pistte, hem fabrikalarda, hem de takımların yönetim merkezlerinde olan olaylar izleyiciye yansıtılıyor.

"Gördüğümüz başka bir şey de, bu belgeselin yarış tutkunu olmayan insanlara da hitap etmesi oldu. Hatta bu insanlar bu sayede yarışların taraftarı oldular. Bazı ortaklarımız geçtiğimiz sezonda F1'e olan ilginin Netflix serisi sayesinde arttığını söyledi.

"Ve her ne kadar Netflix ile yaptığımız ortaklık bize büyük bir kazanç getirmese de, F1'in izlenme oranını büyük bir şekilde artırdı. Ve bizim aldığımız kararları da göz önüne almış oluyor, F1'i ileriye götürmek için duruma baktığımız bütünsel bakış açısını yansıtıyor."

Brawn aynı zamanda F1'in Espor organizasyonunun da buna benzer bir katkıda bulunduğunu söyledi ve bu organizasyona büyük para kazancı kapısı olarak bakmak yerine genç kitleyi spora çekebilecek bir araç olarak bakıldığını belirtti.

"Mesela Espor, mükemmel bir birleşimi ortaya koyuyor. Yeni jenerasyon her türlü Espor etkinliğini yakından takip ediyor. Ve F1 ile Espor bağlantısını kurmak istiyoruz.

"Espor girişimimiz büyük bir başarıya sahip. Tüm F1 takımları buna katkı sağlıyor. Ve yeni bir alan da oluşturuyor. Spora ilgili olan yeni ve ilgili bir yaş grubunu sporun içine katıyor."