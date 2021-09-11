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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Brawn: "Monza'daki sprint yarışı aksiyon doluydu"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1 motor sporları şefi Ross Brawn, İtalya'daki ikinci deneme ardından serinin yeni sprint yarışı formatını savundu.

Brawn: "Monza'daki sprint yarışı aksiyon doluydu"

Monza sprint yarışı, hayranlar ve hatta pilotlar tarafından pist üzerinde yeterince aksiyon olmadığı için eleştirildi.

Ayrıca bu yarış, şampiyonluk adayları Max Verstappen ve Lewis Hamilton’ın da pazar günkü yarışta start pozisyonu açısından aralarının açılmasına yol açtı.

Pazar günkü yarışta ilk sıradan ve dördüncü sıradan start alacak olan Verstappen ve Hamilton’ı sprint sıralama yarışını 2 ve 3. sırada bitiren McLaren pilotları Daniel Ricciardo ile Lando Norris ayıracak.

Valtteri Bottas ise sprint yarışını kazanan isimdi ancak güç ünitesi değişikliği nedeniyle aldığı grid cezası yüzünden Grand Prix’ye son sıradan başlayacak.

Brawn, “Bütün hafta sonu gelişiyor, üç aşamalı bir etkinliğimiz var. Yarınki yarış için cuma günkü sıralama turlarından sonra düşündüğümüzden çok daha farklı bir durum var. Bence bu açıdan harika."

"Gridin ön tarafı biraz sessiz ama yarışlarda böyle olur. Orta grupta ise bir sürü aksiyon var."

"Startta çok fazla aksiyon vardı, çok heyecanlı bir başlangıç yaptık. Yani bence bu, tüm olaya iyi bir eklenti oldu." ifadelerini kullandı.

Brawn, Silverstone'daki ilk sprintte görülenden daha fazla lastik çeşitliliğinin olduğunu ve yumuşak lastiği tercih eden daha fazla takım olduğunu kabul etti. Bu, Ricciardo ve Norris’in startta Hamilton'ın önüne geçmesini sağladı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Brawn, "Demek istediğim bunun, yarına farklı bir senaryo getirdiğini biliyorsunuz. McLaren cesur bir karar verdi."

"Sonuç olarak yarın gridde daha önde olacaklar ve insanların sprintte neler yapabileceklerini görmeye başladıkça, daha fazla çeşitlilik getireceklerini umuyoruz." dedi.

Motorsport.com tarafından Verstappen ve Hamilton’ın pazar günkü yarışta start pozisyonu olarak ayrılmasının, hayranları hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağı sorulduğunda Brawn, “Sanırım bu hangi hayranla konuştuğunuza bağlı! Ancak bugün [Hamilton ile Verstappen] birliktelerdi.”

“Lewis kötü bir start aldı, yarın kötü bir start almış olsaydı yarış onun için bitmiş olabilirdi ama şu anda en azından bir fırsatı daha var.”

Brawn, 2022 kural paketinin durumu iyileştireceğini düşünmesine rağmen, Monza'daki sprintte beklediğinden daha az geçiş gördüğünü kabul etti.

"Gelecek yılki araçların çok yardımcı olacağı konusunda iyimseriz. Fakat şunu söylemeliyim ki DRS ile bile geçiş yapmanın ne kadar zor olduğu konusunda şaşırdım."

"Bu, daha fazla [geçiş] fırsatı olacağını düşündüğümüz için seçtiğimiz pistlerden biriydi ancak yarış ilerledikçe durum böyle görünmüyordu. Yani gelecek yılın aracı ile kesinlikle ileri bir adım atacağız.”

Brawn, bunun 3 etkinlikten oluşan bir deneme olacağını ve sonuncusunun Interlagos'ta gerçekleşeceğini vurguladı.

"Brezilya'da harika bir sprint görebiliriz. Yani üç yarış bittikten sonra bunu değerlendirmek istiyoruz. Muhtemelen bu durumda pilotların biraz daha az risk alması belirleyici bir faktör oldu. Çünkü orada olmak istediklerini biliyorlar.

"Pierre [Gasly]'nin kaza yapması talihsiz bir durum ama şimdi yarışta böyle bir şey yaşansaydı sahip olamayacağı bir şansı var. Bu yüzden önümüzdeki sene için üzerinde çalışmamız gereken birçok olumlu nokta var. "

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Alonso: "Tek turluk sıralama turlarını getirmek, sprint yarışına yardım edebilir"

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