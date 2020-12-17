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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Mick Schumacher'in gelişi Michael'ın 'trajedisini' hatırlatıyor"

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Brawn: "Mick Schumacher'in gelişi Michael'ın 'trajedisini' hatırlatıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula 1 patronu Ross Brawn, Mick Schumacher’in spora Haas’la gelişinin babası Michael’ın başına gelen ‘trajedinin’ hatırlatıcısı olduğunu söyledi.

Aralık 2013’te bir kayak kazası sonrası kafatasına darbe alan Michael Schumacher, kazandığı 7 şampiyonayı da teknik direktör Brawn’la birlikte Benetton ve Ferrari’deyken kazanmıştı.

Brawn yıllardır Mick’in gelişimini yakından inceliyor ve 21 yaşındaki gencin hem FIA F3 hem de F2 şampiyonluklarını kazandıktan sonra 2021 için Haas takımına katılmasından çok memnun.

Fakat Michael oğlunu destekleyemediği için de üzüntüsünü belirtti.

F1 podcastine konuşan Brawn: “Elbette özellikle Mcik’in gelişiyle heyecanlı olacak ve bunun için çok istekli ve tutkuluyum. Yani güzel olacak.”

“Ve bize Michael’ın kazasının trajedisini hatırlatıyor çünkü Michael buna katılabilseydi ne kadar harika olacağını düşünün.”

“Yani hiçbirimiz Michael’ın ne kadar anlayabildiğini bilmiyoruz. Ama bunun bir parçası olabilseydi – bir gün olabilmesi için dua edelim - çok, çok özel olurdu.”

Brawn Schumacher ismini taşımanın genç pilot için büyük bir sorumluluk olduğunu da ifade etti.

Brawn: “Mick bu koşullar altında ve bu meşhur isimle olağanüstü bir iş çıkarıyor. Kapılar açıyor ama beraberinde çok yük de getiriyor. Tüm aile çok iyi ve hoş bir aile, Mick’in başarmasını gerçekten istiyorum.”

Genç Mick’le ilk ne zaman tanıştığı sorulduğunda Brawn Kerpen’deki Schumacher karting merkezindeki bir anısını anlattı.

“Bir kartla yarışıyordu ve görebildiğiniz tek şey kaskıydı. Demek istediğim, kaskı kendisi kadar büyük görünüyordu.”

“Yani 3 ya da 4 yaş civarlarında olmalıydı çünkü kartın üstünde gezen kaskıyla çizgi film karakterlerine benziyordu. Ve görebildiğiniz sadece bundan ibaretti!”

“Ve o zaman babasının kart merkeziydi. Yani 16-17 yıl önce olmalı. ”

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Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher
Editör Adam Cooper

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