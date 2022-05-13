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Formula 1 / Miami GP Haberler

Brawn: "Michael yeni Formula 1'i çok severdi"

Uzun yıllar Ferrari'de Michael Schumacher ile çalışan Ross Brawn, Schumacher'in yeni çağı epey seveceğini düşünüyor.

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Brawn: "Michael yeni Formula 1'i çok severdi"
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1991'de Formula 1'de yarışmaya başlayan Schumacher tam 18 sezon boyunca gridin değişmez isimlerinden birisiydi, fakat günümüzde Formula 1 onun zamanına göre oldukça farklı.

Schumacher'ın 2012'de ikinci kez emekli olmasından iki yıl sonra F1 V6 hibrit motorları kullanmaya başlarken, bu yıl araçlar tarihte görülmüş en büyük revizyonlardan birini başardı ve seri 40 yıl sonra yeniden yer etkisi konseptini benimsedi. Takımlar araçları anlamak için çok çalışırken, bazıları diğerlerinden daha iyi iş çıkarmış vaziyette.

Sport Bild'e konuşan Brawn, "Bu dönemde yarışmak onun için epey uygun olurdu." 

"O Cumartesi geceleri padoktan ayrılan son kişiydi. Tarihler ve sayılar üzerinde saatlerce benimle ve mühendislerle otururdu." 

“Michael bu yeni çağda mükemmel performans gösterirdi, mühendislerle analizler yapmak onu büyülerdi. Yeni Formula 1'i çok seveceğini düşünüyorum." dedi.

Michael Schumacher and Ross Brawn celebrate the win

Michael Schumacher and Ross Brawn celebrate the win

Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Yeni kuralların ilk sezonu Charles Leclerc ve Max Verstappen'in sıkı mücadelesine sahne olmakta, şu ana dek bu ikili dışında yarış kazanabilen bir isim çıkmadı.

Brawn, araçlar çok fazla yere basma gücü kaybettiğinden bunun eskiden gerçekleşmeyecek bir şey olduğunu söylüyor.

"Eskiden kovalamaca esnasında araçlar en az yüzde 40 yere basma gücü kaybediyordu ve takip ettiği araca yaklaşamıyordu."

"Araştırmalar, yan yana giden araçların bile hava türbülansı nedeniyle çok fazla yere basma kuvveti kaybettiğini gösterdi. Ana görevlerden biri, daha iyi ve daha güvenli bir şekilde geçiş yapabilmeniz için aerodinamiği değiştirmekti.” 

"Beş yıl önce bu görevi devraldığımda, Formula 1'in yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu biliyordum."

"Bernie Ecclestone ile geçirdiğim zaman harikaydı ve yeni dönem onunla şimdi karşılaştırılamaz, karşılaştırılmamalı. Yeni ve genç hayranlara ihtiyacımız vardı, elimizdeki tüm fırsatlar ve karşılaştığımız kaotik durumlar sayesinde bunu başardık."

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