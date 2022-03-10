Brawn: "Mercedes'in yeni sidepod tasarımı 'aşırı' bir konsept"

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Mercedes, bu sabah itibariyle başlayan Bahreyn testlerinin en dikkat çeken takımı oldu. Takım, Barselona'daki testlere kıyasla çarpıcı bir şekilde yeniden tasarlanmış sidepod'ları tanıtarak tüm padokta büyük yankı uyandırdı.

Mercedes'in "sidepod'suz" tasarımının ortaya çıkması sonrası Red Bull patronu Christian Horner'ın W13'ün tasarımının yasallığını sorguladığına dair birtakım dedikodular medyada yer aldı ancak bu haberler Red Bull tarafından yalanlandı.

Formula 1 motor sporları direktörü -ve 2022 kurallarının ana mimarı- Ross Brawn, Mercedes'in yeni tasarımının “aşırı” bir konsept olduğunu söyledi.

Brawn, "Mercedes'in yeni tasarımı hiç şüphesiz ki tahmin edilemez bir konsept. Bence bu, yeni kuralların epey aşırı bir yorumu ve tartışmalara konu olması kaçınılmaz."

"Yeni kurallara geçtiğimiz her seferde bunlar yaşanabiliyor. Kural açıklarını kapatmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın -ve inanın bana yüzlercesini kapattık- Formula 1'de her zaman aşırı yeniliklerle karşılaşabiliyoruz."

"Dolayısıyla, bizim bakış açımıza göre, tasarımların yasallığı, büyük ölçüde düzenlemelerin amaçlarını etkileyip etkilemediği ile ilgilidir. Ekiplerin bakış açısından ise, onlar tasarımlarının herkesin doğru olduğunu düşündüğü bir şekilde yorumlanıp yorumlanmadığından emin olmak isterler."

"Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün içinde çok fazla tartışma olacağını düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Brawn, teknik düzenlemeleri ihlal ettiğini düşündüğü veya yeni kuralların amacına aykırı olduğuna inandığı herhangi bir tasarımla ise karşılaşmadığını söyledi.

Brawn, “Takımların yaratıcılığının sınırlarını tahmin etmek imkansız. Yeni kurallar takımlara ulaştığında, tüm düzenlemeler ve bunları nasıl kullanabilecekleri üzerinde çalışan 1.000 mühendise sahiplerdi. Dolayısıyla bu çözümlerden bazıları oldukça dürüstçe hiç beklenmiyordu."

"Şimdi bu yeni çözümleri araştırmaya geri döneceğiz ve takımların yeni kuralların amaçlarından sapmadığına emin olacağız. Fakat izlenimlerimiz, endişe duyacağımız hiçbir şey olmadığı yönünde."

"Böylesine geniş bir çözüm yelpazesi ile karşılaşmak büyüleyici. Takımlar için bir adım değişiklik yarattığını düşündüğüm şeyler ise yeni soğutucu inovasyonları, ısı eşanjörlerinde birçok yeni inovasyon ve radyatörler. Sahip olduğumuz tasarımları ortaya çıkarmaları için onlara daha fazla alan tanıdık." dedi.