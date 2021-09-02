Brawn: "Mercedes'in ikinci koltuk için tek bir seçeneği var"

Belçika Grand Prix'si sıralama turları yağmur altında geçti ve George Russell, Williams ile inanılmaz bir performans ortaya koyarak ikinci oldu. Yağmurlu havada genellikle aracın etkisinin azaldığı ve pilotun yeteneklerinin daha fazla ön plana çıktığı biliniyor.

İngiliz pilot, gridin genel anlamda ikinci veya üçüncü en yavaş aracında olmasına rağmen ilk çizgiyi alarak yeteneklerini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Pazar günkü yarış gerçek anlamda başlayamadığı için de kariyerinin ilk podyumunu Williams'la kazanmış oldu.

Russell daha önce pek çok kez ne kadar hızlı bir pilot olduğunu göstermişti ve İngiliz pilotun adı, 2022 için Mercedes'le anılıyor.

Mercedes gelecek yıl için seçimini Russell ve Valtteri Bottas arasından yapacak. Fakat F1'in motor sporları şefi Ross Brawn'a göre Mercedes'in Russell'ı seçmesi gerekiyor.

Brawn, "Hepimiz George Russell'ın harika bir yeteneği olduğunu gayet iyi biliyoruz."

"Bunu Williams'ta pek çok kez gördük ve geçen yıl Sakhir Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın yerini aldığı zaman Mercedes'te de gördük."

"George'un performansı bana, Fernando Alonso'nun 2001 Minardi ile ıslak zeminde, Spa'da yaptığı sürüşü hatırlattı."

“Açıkça çok iyi olmayan bir araçta çok etkileyiciydi. Bu koşullar altında, pilot/araç oranı değişiyor ve bunu Cumartesi günü George'la görmüş olduk."

“Ön sıralar için savaşabileceği bir aracı yoktu ama sıralama turlarındaki bu zorlu koşullarda, kendisine kıyasla çok daha iyi araçlara sahip olan pilotları geride bıraktı."

“Bana göre gelecek yıl Mercedes'in ikinci koltuk için sadece bir tercihi (seçeneği) olabilir." dedi.