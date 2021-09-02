Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Brawn: "Mercedes'in ikinci koltuk için tek bir seçeneği var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, Mercedes'in genç yeteneği George Russell'dan övgüyle bahsetti.

Brawn: "Mercedes'in ikinci koltuk için tek bir seçeneği var"

Belçika Grand Prix'si sıralama turları yağmur altında geçti ve George Russell, Williams ile inanılmaz bir performans ortaya koyarak ikinci oldu. Yağmurlu havada genellikle aracın etkisinin azaldığı ve pilotun yeteneklerinin daha fazla ön plana çıktığı biliniyor.

İngiliz pilot, gridin genel anlamda ikinci veya üçüncü en yavaş aracında olmasına rağmen ilk çizgiyi alarak yeteneklerini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Pazar günkü yarış gerçek anlamda başlayamadığı için de kariyerinin ilk podyumunu Williams'la kazanmış oldu.

Russell daha önce pek çok kez ne kadar hızlı bir pilot olduğunu göstermişti ve İngiliz pilotun adı, 2022 için Mercedes'le anılıyor.

Mercedes gelecek yıl için seçimini Russell ve Valtteri Bottas arasından yapacak. Fakat F1'in motor sporları şefi Ross Brawn'a göre Mercedes'in Russell'ı seçmesi gerekiyor.

Brawn, "Hepimiz George Russell'ın harika bir yeteneği olduğunu gayet iyi biliyoruz."

"Bunu Williams'ta pek çok kez gördük ve geçen yıl Sakhir Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın yerini aldığı zaman Mercedes'te de gördük."

"George'un performansı bana, Fernando Alonso'nun 2001 Minardi ile ıslak zeminde, Spa'da yaptığı sürüşü hatırlattı."

“Açıkça çok iyi olmayan bir araçta çok etkileyiciydi. Bu koşullar altında, pilot/araç oranı değişiyor ve bunu Cumartesi günü George'la görmüş olduk."

“Ön sıralar için savaşabileceği bir aracı yoktu ama sıralama turlarındaki bu zorlu koşullarda, kendisine kıyasla çok daha iyi araçlara sahip olan pilotları geride bıraktı."

“Bana göre gelecek yıl Mercedes'in ikinci koltuk için sadece bir tercihi (seçeneği) olabilir." dedi.

paylaşım
yorumlar
Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor

Önceki haber

Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

11 s
2
Formula 1

Resmi: Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli oluyor!

14 s
3
Formula 1

Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor

55 dk
4
Formula 1

F1, Zandvoort'un oval virajında DRS kullanımına izin vermeyecek

16 s
5
Formula 1

F1, Belçika GP organizatörleriyle biletler konusunda çözüm bulmaya çalışıyor

12 s
Son Haberler
Brawn: "Mercedes'in ikinci koltuk için tek bir seçeneği var"
F1

Brawn: "Mercedes'in ikinci koltuk için tek bir seçeneği var"

0dk
Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor
F1

Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor

55dk
Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?
F1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

11 s
F1, Belçika GP organizatörleriyle biletler konusunda çözüm bulmaya çalışıyor
F1

F1, Belçika GP organizatörleriyle biletler konusunda çözüm bulmaya çalışıyor

12 s
Alonso, gelişmeye devam ettiği takdirde F1'de kalma ihtimalini reddetmiyor
F1

Alonso, gelişmeye devam ettiği takdirde F1'de kalma ihtimalini reddetmiyor

13 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
29 Ağu 2021

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
29 Ağu 2021

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli oluyor! Hollanda GP
Formula 1

Resmi: Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli oluyor!

Wolff: "Zandvoort'ta kimin önde olacağını görmek ilginç olacak" Hollanda GP
Formula 1

Wolff: "Zandvoort'ta kimin önde olacağını görmek ilginç olacak"

Vasseur: "Takımdaki herkesin daha fazlasını yapması gerekiyor" Belçika GP
Formula 1

Vasseur: "Takımdaki herkesin daha fazlasını yapması gerekiyor"

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

Resmi: Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli oluyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli oluyor!

Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1

Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor

F1, Zandvoort'un oval virajında DRS kullanımına izin vermeyecek
Haber video
Formula 1 Formula 1

F1, Zandvoort'un oval virajında DRS kullanımına izin vermeyecek

F1, Belçika GP organizatörleriyle biletler konusunda çözüm bulmaya çalışıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP organizatörleriyle biletler konusunda çözüm bulmaya çalışıyor

Wolff: "Zandvoort'ta kimin önde olacağını görmek ilginç olacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Zandvoort'ta kimin önde olacağını görmek ilginç olacak"

Yamaha, Toprak'ı 2022 sonrası MotoGP'ye getirmek istiyor!
MotoGP MotoGP

Yamaha, Toprak'ı 2022 sonrası MotoGP'ye getirmek istiyor!

Mercedes FE takımı, yeni ortaklıklar arıyor
Formula E Formula E

Mercedes FE takımı, yeni ortaklıklar arıyor

Son Haberler

Brawn: "Mercedes'in ikinci koltuk için tek bir seçeneği var"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Mercedes'in ikinci koltuk için tek bir seçeneği var"

Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1

Bazı aktivist gruplar, Hollanda GP'de eylemler düzenlemeyi planlıyor

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

F1, Belçika GP organizatörleriyle biletler konusunda çözüm bulmaya çalışıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP organizatörleriyle biletler konusunda çözüm bulmaya çalışıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.