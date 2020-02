Brawn: "Mercedes'in F1'den ayrılacağına dair bir işaret yok"

Hem Renault hem de Mercedes yakın zamanlarda spordaki gelecekleri ile ilgili spekülasyonlara maruz kaldılar. Ancak F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, üreticilerin önceki döneme göre daha mutlu olduğuna dair geri bildirimler aldığını söyledi.

Brawn abartılan bütçe sınırı konusunun -175 milyon dolar ile başlayıp pek çok istisnayı kapsayacak- Mercedes gibi pek çok şirkete uzun senelerdir sağlanmayan finansal kesinlik sağladığını söyledi.

F1'in 2021'de tüm üreticileri ellerinde tutup tutamayacağı sorusuna Ross Brawn şu cevabı verdi: "Kalmamaları için bir sebep görmüyorum. Pek çok şekilde, yönetim seviyesinde, sporda olanları seviyorlar çünkü ortada kesinlik var."

"Toto her kış Mercedes yönetim kurulunun karşısına çıktığında daha fazla bütçe istiyor, çünkü kazanması için paraya ihtiyacı var. Peki onlar ne diyor? Hayır, daha çok vermek istemiyoruz çünkü artık kazanmak istemiyoruz mu?"

"Artık neye harcama yapacaklarını öğrenecekler. Bu yüzden Ole Kallenius'tan (Mercedes CEO'su) gelecek onların bütçe kontrolü yapması gerektiği yönünde ve F1'de ne kadar para harcama yapılacağı konusunda net bir yanıt bekliyorlar."

Brawn, F1'in sahibi olan Liberty Media'nın bütçe sınırını zorlamasının asıl nedeninin, daha adil bir para ödülü verilmesiyle beraber, gridde bulunan takımların kendi ayakları üstünde durmalarını sağlamak ve yeni ekonomik krizde bir problem oluşmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

"Formula 1 takımlarının daha sürdürülebilir bir yönde başarılı olmalarını istiyoruz. Şu anda her şeyin iyi olduğunu düşünüyorlar, ancak limitlere ulaştığınızda bir çalkantı oluyor ve her şey duruyor. Bu istemediğimiz bir şey."

"Mercedes'e, spordaki paralarının iyi bir değeri olduğunu hissettirmek istiyoruz, duracaklarını düşünmüyorum, neden dursunlar ki? Harcadıkları paradan daha çoğunu kazanıyorlar. Ve eğer ekonomilerinde bir sallantı olursa bu problem değil, çünkü bununla baş edebilirler ve onlar için önemli değil. Bu yüzden bunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz."

Brawn, 2021'den itibaren en iyi ekiplerin bütçelerinin azaltılmasıyla beraber, dış dünyadaki sorunlar nedeniyle bütçelerde dramatik bir azalma olması gerektiğinde, bu bütçe sınırının sporun duruma daha iyi tepki vermesine yardımcı olabileceğini söyledi.

"Kuralın iyi çalışmasını sağladıktan sonra eğer bir ekonomik krizle karşılaşırsak ve bütçeyi kısmamız gerekirse, bunu yapabiliriz."

"Şunu söyleyebilirsiniz, an itibariyle daha sıkı kontroller getirmek gerebilir ve sistem çalıştıktan sonra doğru ayarlamalar yapılabilir. Ancak bunu yapamayız."

"Şu anda bir ekonomik kriz çıkarsa, testleri iptal edebiliriz, bunu veya şunu yapabiliriz, kesinlikle bir çözüm yolu buluruz ancak sürdürülebilir bir çözüm olmaz. Çünkü takımlar böylece para harcamak için başka bir yol bulabilir."

Çeviri: Efe Kahya