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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Brawn: "Mercedes, bitime 20 tur kala 3. pit stop'unu yapabilirdi"

Ross Brawn'a göre, Mercedes, Lewis Hamilton'ı Hollanda GP'nin bitimine 20 tur kala 3. kez pite çağırarak ona yumuşak lastikler takma fırsatını kaçırdı.

Brawn: "Mercedes, bitime 20 tur kala 3. pit stop'unu yapabilirdi"

Hollanda GP hafta sonu boyunca Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki farklar oldukça azdı. Verstappen, cumartesi günü rakibinin 0.038 saniye önünde pole pozisyonuna uzanmayı başardı ve yarışın startında da liderliğini korudu. 

Hamilton ve Verstappen'in yarış tempoları da yakındı ve ikili arasındaki fark 2-3 saniye bandında devam ediyordu. Buna, Zandvoort pistinin geçiş yapmayı zorlaştıran yapısı da eklendiğinde, Mercedes ve Hamilton'ın geçiş yapabilmek için elindeki en büyük silah belki de stratejiydi. 

Hamilton ve Mercedes, 2 kez erken pit stop denemesi yaparak Verstappen'i geçmeyi denese de iki erken pit stop denemesi de başarısızdı. 

Hamilton'ın yarış içinde Verstappen'le arasındaki farkı indirdiği bölümler olsa da Hollandalı pilot kendi evinde galibiyete uzandı. Hamilton ise bitime birkaç tur kala pite gelerek yumuşak lastiklere geçti ve en hızlı tur denemesi yaptı. 

Brawn ise Mercedes'in 3. pit stop'u daha erken yapmamasına şaşırıyor. Brawn, Mercedes'in bitime 20 tur kala Hamilton'ı tekrardan pite çağırmayarak büyük bir fırsatı kaçırdığı görüşünde. 

"Max, her şeyi kontrol altında götürüyormuş gibi gözükse de Lewis'in ona yaklaştığını düşündüğümüz anlar da oldu."

"Bitime 20 tur kala, Mercedes'in Lewis'i 3. kez içeri çağırıp yumuşak lastik takabileceği bir aralık olabileceğini düşündüm. Bu yarışı gerçekten canlandırırdı."

"Bu yaşansaydı, [Mercedes Hamilton'ı bitime 20 tur kala pite alsaydı] yarışı kim kazanırdı emin değilim ama [Lewis] yumuşak lastiklerle 20 tur boyunca, sert lastiklerine kıyasla oldukça hızlı olurdu."

"Pistte geçiş yapmak zorlayıcı olduğundan, bunu denememelerine şaşırdım. Kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu."

"Max'la Hamilton arasındaki fark o bölümde 2 saniye kadardı ve Red Bull'un bu 3. pit stop'a reaksiyon göstermesi zor olurdu. Lewis, aradaki farkı pitten çıkış turunda kapayabilirdi."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pits

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pits

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, bitime 20 tur kala 3. bir pit stop yapmadı ve galibiyet, kendi evindeki yarışı kazanarak yeniden şampiyona liderliğine yükselen Verstappen'e gitti. 

Brawn'a göre Verstappen, "bazı insanlar için dikkat dağıtıcı olabilecek koşullarda" yarışmasına rağmen "hatasız" bir sürüş çıkardı. 

"Max oldukça sakin bir karakter, dünya şampiyonluğu için savaşmanın verdiği baskıya bile rağmen böyle."

"Hepimiz onu gençken ve öğrenirken izledik. Hatalar yapıyordu ama öğreniyordu. Şimdi ise o komple biri."

"Hafta sonu boyunca hatasız sürdü. Bazı insanlar için oldukça dikkat dağıtıcı olabilecek koşullarda, yanlış yaptığı bir şey bile hatırlayamıyorum." 

"Onun Zandvoort'ta gördüğü seviyede destek görmek, herkesin ona odaklanması; dikkat dağıtabilir ama o, bunu muazzam yönetti."

"Mükemmel bir performanstı ve hak ederek şampiyona liderliğini geri aldı." 

Fans

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Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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