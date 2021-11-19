Brawn: "Mercedes ve Hamilton, 'durdurulamaz' bir ikili"

Sıralamalarda dominasyon kuran Hamilton, DRS'sinin açıldığında sahip olması gereken minimum açıklık olan 85mm'yi aşmasının ardından diskalifiye edildi.

24 turluk sprint yarışa son sıradan başlayan İngiliz pilot, yarışı beşinci sırada tamamlasa da içten yanmalı motorunu değiştirdiği için beş sıra grid cezası aldı.

Yarışa onuncu sıradan başlayan Hamilton, daha beşinci turda üçüncü sıraya çıktı. Şampiyona rakibi Max Verstappen ile verdiği mücadelenin ardından ise yarışı 10 saniye farkla kazandı.

Yarışın ardından paylaştığı yazısında Brawn, "Mercedes bu hafta sonu inanılmaz bir araca sahipti ve Lewis'in kalibresindeki biri öyle bir araca bindiğinde durdurulamaz olur."

"Lewis'in bunu birkaç kere yaptığına şahit oldum ve her zaman etkileyici bir performans ortaya koydu."

"Max ile bir an yaşadı, herkesin de buna bakış açısı farklı bir şekilde. Orada dramatik bir risk yoktu."

"Motor değiştirdiği için geriye düşmek zorunda kaldı ve sıralamalarda diskalifiye edilmesine rağmen yarışı kazandı. Kesinlikle hafta sonunun en iyi performansıydı."

"Yarış pilotları sürekli olarak bu sorunlarla uğraşmak zorundadır. Araca girdikleri ilk andan itibaren her şeyin nasıl çalıştığını bilirler, kuralların nasıl olduğunun farkındalardır."

"Bu tür gerilemelerin kendi kontrollerinin dışında olduğuna alışmaları gerekir. Eksileri, artılara çevirebilir - bu hafta sonunda Lewis de tamamen bunu yaptı." dedi.

Bu hafta sonu Brezilya, 2019'dan beri ilk kez bir F1 yarışına ev sahipliği yaptı. COVID kısıtlamalarının kaldırıldığı Interlagos'ta atmosfer çok üst bir seviyedeydi.

Taraftarlara yazısında da değinen Brawn şunları yazdı: "Baştan sona kadar inanılmaz bir hafta sonuydu ve bize, sadece F1'in verebileceği dramayı, entrikayı ve heyecanı verdi."

"Bu spor, teknolojinin bir parçası olduğu ve sürücüler arasında gladyatörlerin savaşı gibi mücadeleler ortaya koyan bir spor. Bu hafta sonu hepsine sahipti."

"Interlagos'taki kalabalık muhteşemdi. Lewis, Ayrton Senna'nın bir öğrencisi gibi ve bu da Brezilya'daki kalabalığa ilham kaynağı oldu."

"Onu kendilerinden biri olarak gördüler, onların destekleyebileceği bir kahraman oldu. Onları, olan tutkularını paylaştıkları şekilde görmek çok güzeldi ve bu da inanılmaz bir atmosfer oluşturdu."