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Formula 1 Haberler

Brawn: ''Max, Lando ve Sainz, yeni nesil dünya şampiyonları''

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Ross Brawn, Monako GP'sinde podyuma çıkan sürücülerin, yeni nesil Dünya Şampiyon'ları olduğunu söyledi.

Brawn: ''Max, Lando ve Sainz, yeni nesil dünya şampiyonları''

Monte Carlo'daki yarıştan sonra, Max Verstappen (23), Carlos Sainz (26) ve Lando Norris (21)'le birlikte, Formula 1 tarihinin en genç podyumlardan birisi oluştu.

Brawn ise, bu üçlünün gelecekte şampiyonluklar kazanacağına inandığını dile getirdi.

Brawn, Formula 1'in resmî sitesindeki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: ''Max, Carlos ve Lando podyumdayken, Formula 1'in yeni nesil dünya şampiyonlarını gördük.''

''Carlos, ondan bekleyeceğiniz bir performans sergiledi. O gerçekten çok iyi şekilde olgunlaştı. Kış boyunca yapılan tüm takım değiştiren sürücüler arasında en iyi iş çıkaran o. Çok hızlı adapte oldu ve çok iyi sonuçlar çıkarıyor.''

''Eski takım arkadaşı Lando, McLaren'ın zorlanması beklenen bu pistte tüm hafta sonu boyunca güçlüydü. Onun tutarlılığı çok etkileyici ve kariyerinin üçüncü podyumunu gerçekten hak etti.''

Sainz'ın, Monako'da aldığı podyum, Ferrari'yle aldığı ilk podyumuydu ve Charles Leclerc'in de Cumartesi günü pole pozisyonunu almasıyla, İtalyan takım için oldukça olumlu bir hafta sonu geçti.

Eski Ferrari patronu Brawn, İtalyan takımın iki sürücüsünün takım arkadaşları olduktan beri nasıl çalıştığıyla ilgili de yorum yaptı.

''Charles ve Carlos'un, sürücüler olarak takımı ileri taşımasından da etkilendim.''

''Onlar, birbirleriyle mücadele etmeden önce, takımı tekrar yarış kazanabilecek pozisyona sokmaları gerektiklerini iyi kavradılar.''

''Takımın enerjisini, takım içi mücadelelere harcamak şu anda en son ihtiyaçları olan şey. Onlar birbirlerine karşı saygılı kalmalılar.''

Brawn, Monako'daki en yaşlı sürücülerden biri olan Sebastian Vettel'in beşinci sırada bitirmesi hakkında da yorum yaptı.

''Sebastian Vettel'i tekrar puan barajında görmek harikaydı.''

''Son zamanlarda Sebastian'la ilgili bazı şüphelerim olduğunu, Ferrari'deki son yıllarında ve sonrasında da  Aston Martin'e katıldığında biraz sönük olduğunu düşündüğümü sizlere açıkça itiraf edeceğim.''

''Ancak Monako'da, Sebastian kesinlikle kendi büyüsünü geri bulmuştu. Yarıştaki performansı çok güçlüydü ve bize dört kez dünya şampiyonundan ne beklediğimizi hatırlattı.''

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Perez, Bakü'de güçlü bir yarış geçirmeyi umuyor

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Editör Betim Aker

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