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Formula 1 Haberler

Brawn, maksimum sprint yarışı sayısının kaç olacağından emin değil

Formula 1'deki görevinden emekli olan Ross Brawn, kendi döneminde uygulamaya konan sprint yarışlarının iyi bir girişim olduğunu düşünmekle birlikte maksimum sprint sayısının kaç olacağından emin değil.

Altay Gök
Ekleyen:
Brawn, maksimum sprint yarışı sayısının kaç olacağından emin değil
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2021 Britanya GP'sinde ilk kez uygulanan ve geçtiğimiz iki sezonda toplam altı kez düzenlenen sprint yarışlarının amacı, kısıtlı bir zaman içinde yoğun bir rekabet ortamının oluşmasını sağlamak ve takımlara sıralama turlarının ardından ikinci bir şans sunabilmek.

Format takımların oybirliğinin alınmasından sonra devreye girse de, ilk sprint yarışından bu yana padok içinden ve dışından pek çok kişi endişelerini dile getirdi.

Tüm bu endişelere rağmen F1 sprint yarışlarına devam ediyor ve Brawn gelecekte sprint yarışlarının sayısının artabileceğini de belirtti -bunun için ilk adım, gelecek sezon için sprint yarışı sayısının altıya çıkarılması olmuştu.

F1.com'daki veda yazısında Brawn, "Sportif düzenlemeler konusunda, yarış hafta sonu formatını nasıl geliştirmemiz gerektiği konusunda açık fikirli davrandık. F1'de zaten pek çok iyi şey var."

"Şu anki sıralama formatının oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Üç aşamalı sıralama insanların ilgisini çekiyor. Heyecan verici ve zaman zaman birkaç değişken ortaya çıkarıyor."

"Sprint, işe yaramış gibi görünen bir girişim. Önümüzdeki yıl altı sprint yarışı gerçekleştirilecek."

"Maksimum sprint sayısının kaç olacağını bilmiyorum. Bazıları her yarışta olması gerektiğini savunuyor. Neler olacağını izleyip göreceğiz. Sprint kesinlikle tüm hafta sonunu canlandırdı ve bize üç gün boyunca dolu dolu bir aksiyon yaşattı." dedi.

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