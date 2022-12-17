Brawn: "Liberty, harika bir yaklaşım benimsedi ve karşılığını aldı"

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Liberty Media döneminde Formula 1'in popülaritesi tam anlamıyla tavan yaptı, bunun en büyük sebepleri sporun sosyal medya kanallarını aktif bir şekilde kullanmaya başlaması ve Netflix dizisi Drive to Survive'ın başarısı.

Her ne kadar sprint yarışlarının başlatılması gibi bazı adımlar sıkı taraftarlar arasında genel olarak popüler olmasa da, F1 hiç olmadığı kadar güçlü görünüyor.

Emekli olmaya hazırlanan Ross Brawn, bu yükselişin sebebi olarak Liberty'nin eski sahiplere göre farklı bir yaklaşım benimsemesini gösteriyor.

Motorsport.com'a konuşan Brawn, "Liberty'nin harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Beni işe alırken sporu geliştirmek istediklerinin farkındaydılar, sadece 'nasıl daha fazla kar ederiz' diye düşünmediler."

"Liberty F1'in harika olduğunu biliyor ve bu sporu daha da ileri götürmek istiyordu, nitekim spor ileri gittikçe ödülünü de alacaklardı. Greg [Maffei] ve Chase [Carey] de bu vizyona sahipti. Çok şanslıyım ki ben de bu işin içinde olma fırsatını yakaladım."

"Bu nedenle Liberty'nin harika bir yaklaşım benimsediğini düşünüyorum. F1'in geçmişine baktığımızda bu yaklaşımı başka hiç kimse benimsemediğini görüyoruz. Geriye dönüp baktığımda, spora bu tür bir yatırım yapan çok fazla şirket göremiyorum.

"Size tam bir rakam veremeyeceğim fakat yaptığımız iş için oldukça büyük bir bütçe ayırmıştık, şimdi bu bütçenin karşılığını alıyoruz."

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Her şeyin çok olumlu göründüğünü kabul eden Brawn, Liberty'nin işlerin sonsuza kadar bu şekilde kalacağına dair bir rehavete kapılmadığını da belirtti.

Brawn, "Spor oldukça güçlü görünüyor. Elbette rehavete kapılamayız ama F1'e ilgi büyük."

"Asıl sevindirici olan şey, yeni bir demografik yapının ortaya çıkması ve bu yeni demografik yapıda özellikle cinsiyet çeşitliliğinin sağlanması. Bu durum bizi cesaretlendiriyor."

"Aynı zamanda uzun zamandır bizimle olan hayranlarımızı elimizde tuttuğumuzdan da emin olmalıyız, kimseyi onları yabancılaştırmak istemiyoruz. İşte bu yüzden yarışların bütünlüğünün çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fikir babalarından olduğu sprint yarışları hakkında da konuşan Brawn, ters grid formatına da tamamen karşı çıkmıyor.

Brawn, "Ters grid formatı her zaman bir tartışma konusu olmuştur, açıkçası oldukça eğlenceli yarışlar izleyebilirdik. Sanırım çoğumuz neler olacağını görmek isteriz." dedi.

"Ancak taraftarlarımız arasında bunun fazla sentetik, WWE tarzı bir şey olduğunu ve en iyilerin ödüllendirilmesi gerektiğini düşünenler var. Bunu ben de anlıyorum, dolayısıyla işin bu tarafında çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Artık sprint yarışları düzenliyoruz, bence sprint yarışları fazlasıyla rekabetçi ve en iyinin, en zekinin kazanabildiği, demokratik bir format. Bence harika."

"İnsanların neden sprint yarışlarını sevmediğini anlayamıyorum, eğer açık fikirli davranırlarsa, bu tüm taraftarlarımıza hitap edecektir. Ters grid formatının ise neden bazı taraftarlarımızı rahatsız edebileceğini anlayabiliyorum, bunu aklımızda tutmalıyız."

"Bence şu an spor harika bir konumda. Mevcut hayranlarımızla iyi iletişim kurmuş görünüyoruz. Etkileşim kurmaya devam etmemiz gereken yeni bir taraftar grubumuz var ve bence taraftarlarımıza daha önce sahip olduklarından çok daha derin bir anlayış sunma fırsatını yakaladık."

"Kişiliklerin neden çekici olduğunu anlayabiliyorum. Bildiğiniz gibi sosyal medyanın önünü açtık, bunun olumsuz yanları da var ve bunu asla durdurmayacağız ama bence sporla ilgilenen ve tutkularını besleyen taraftarlar için bu iyi bir şey." dedi.