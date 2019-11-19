Brawn: "Leclerc veya Vettel, Hamilton gibi suçu üstlenmeliydi"

Ferrari pilotları, Brezilya Grand Prix'sinin son bölümünde temas yaşadılar ve temasın etkisiyle her iki pilot da yarış dışı kaldı.

Her ikisi de hatayla ilgili sorumluluğu üstlenmekten kaçınırken, bu durum Alex Albon'la yaşadığı temas sonrası hatasını kabullenen ve hatta FIA hakemleri karşısında kendisini savunmayan Lewis Hamilton'ın tam tersi bir yaklaşımdı.

Şu anda sporun yöneticileri arasında yer alan eski Ferrari yöneticisi Ross Brawn, her iki sürücünün de davranışlarını geliştirebileceğini düşünüyor.

"Olayda en çok kimin hatalı olduğuna dair herhangi bir fikir belirtmek istemiyorum fakat günün sonunda belki de birisinin çıkıp tıpkı Hamilton örneğini izleyip, hemen suçu kabullenmesi daha iyi olurdu. Şampiyon pilot, Albon'la olan olaydan sonra bunu yaptı."

"Ferrari, Mercedes'in hakimiyetine gerçekten son vermek istiyorsa gelecek yıl sürücülerine daha rekabetçi bir araç sunması gerekiyor ama aynı zamanda bunun gibi olayların tekrarlanmasını önüne geçmek de önemli. Formula bir takım sporu, özellikle de Maranello merkezli takım için."

Brawn, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun pilotlarına takımla ilgili sorumluluklarını kesin olarak hatırlatması gerektiğinin de altını çizdi.

"Yaz arasından sonra aralarındaki gerilim artmaya başladı ve sonrasında bu gerilim arka planda azaldı. Ama şimdi Mattia Binotto, işleri yoluna sokmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Yarıştan sonra verdiği röportajlarda tam da bunu söyledi."

"Sıkışıp kalmış durumda ve sürücülerine sorumluluklarıyla yüzleşmeleri gerektiğini ve takım çıkarlarının bireysel çıkarlarının önünde olduğunu söylemesi gerekiyor. Pazar günkü yarış tam olarak böyle değildi."