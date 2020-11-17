Brawn: "Leclerc ve Verstappen, tecrübesizliklerinin bedelini ödediler"

Pilotlar Türkiye'de Cuma günkü antrenman seanslarında kaygan zeminde yol tutuşu bulmakta zorlanmışlardı. Bu yüzden kuru zemindeki yol tutuşu beklenenden çok geride kaldı.

Cumartesi ve Pazar günü yağan yağmurla koşullar değişse de yine pist üstünde kalmak zordu.

Brawn, Lewis Hamilton, Sergio Perez ve Sebastian Vettel'in o koşullarda deneyimlerini konuşturarak hatasız bir yarış çıkardıklarını ve podyuma çıktıklarını söyledi.

F1'in resmi sitesindeki köşesinde Brawn, "Eski isimlerin deneyimlerini gösterdiklerini, gençlerin ise biraz daha öğrenecek şeylerinin olduğunu gördük."

"Sebastian'ın performansı büyüleyiciydi. İnsanlar, sporcuları sessiz kaldıkları dönemde silmek konusunda çok hızlı davranıyorlar."

"Pazar günü bize onun derin yeteneklerini hatırlattı. Bu sene biraz Charles'ın gölgesinde kaldı. Ferrari ile evliliğin bitme süreci kolay olmadı. Bu açıdan Türkiye GP, onun adına harika bir gün oldu. Hiç yanlış bir adım atmadı ve fırsat çıktığında kullanmaya hazırdı."

"Charles ve Max gibi gençler ise tam tersi hatalar yaptılar. Daha önce böyle bir yarış deneyimlememişlerdi."

"Lastiklerin nasıl davranacağını, nasıl gelişeceğini ve 10-20 tur sonra ne durumda olacağını anlama açısından gerçekten zorlu bir mücadele vardı. Bu deneyimle olan bir şey."

"Ancak bu yarış, bu genç isimlerin veri tabanında bir başka referans noktası olacak. Yarın Türkiye'de bir yarış daha yapsak, bu sefer farklı yaklaşıma sahip olacaklarından eminim." dedi.

"Organizatörler ve Türkiye, bu sansasyonel GP için harika iş başardı"

Brawn ayrıca İstanbul Park'ın kaygan zemini için yapılan eleştirilere karşı çıktı ve pilotların her koşulda yeteneklerini maksimum seviyede göstermeleri gerektiğini söyledi.

George Russell, kaygan zeminde aptal gibi göründüklerini söylese de Brawn, pilotların her koşulda yeteneklerini göstermeye hazır olmaları gerektiğini düşünüyor.

Brawn, "Organizatörler ve ülke bu sansasyonel Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak için pisti hazırlarken harika iş çıkardı."

"Pilotların genel yol tutuşu seviyesinden memnun olmamalarını anlıyorum ancak bu, COVID-19 sonrası bu yarışın yenilenen takvime girmesi için geç karar almanın bir sonucuydu."

"Pilotlar esas mücadelenin çizgiyi ilk sırada geçmek olduğunu bazen hatırlamak zorundalar. Evet, yol tutuşu yüksek değildi ancak bu durum herkes için aynıydı."

"Bazı pilotlar başlarını eğip durumu kabullendi ancak bazıları bu durum karşısında odak noktalarını kaybetti."

"Bu hafta sonu olduğu gibi zorlu bir pist yüzeyi olması kötü bir şey değil. Bu, pilotların yeteneklerini maksimum seviyede göstermelerini sağladı." dedi.

Alakalı video