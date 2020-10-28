Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”

Ferrari'nin 2020 aracı, kendisine 2 galibiyet ve 7 pole pozisyonu getiren2019 aracının performansından çok geride olsa da Leclerc bu sezon da etkilemeye devam etti. Brawn, Pazar günkü Portekiz GP’sinde elde ettiği 4.lüğün bunun son örneği olduğunu söyledi.

Resmi F1 sitesindeki yarış sonrası köşesinde Brawn, “Charles tarafından yine çok güçlü bir performanstı. Zorlu geçen bir sezona rağmen gelecek sene için Ferrari’ye umut vermeye devam ediyor. Takım, kendisine daha rekabetçi bir araç verdiğinde başarıları getireceğinin farkında.”

“Bir pilot zorlu bir araçla karşılaştığında 2 yönde ilerleyebilir. Motivasyonunu düşürebilir, performansı giderek azalır ve kimseye faydası olmaz. 2 taraflı bir darbe olur. Ya da Charles’ın yaptığı gibi daha da derine kazarak işler iyiye gitmediğinde takımı desteklemek için ekstra performansı bulur.”

“Bu yolla aracın derinlerine indiğinde daha da güçlü bir sürücü olacaktır.” dedi.

Önceden Michael Schumacher’le beraber Benetton ve Ferrari takımlarında teknik direktör olarak şampiyonluklar yaşayan Brawn, Leclerc’in çabalarını 7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher ve F1’in en çok galibiyet rekoru unvanını yeni ele geçiren Lewis Hamilton’unkilere benzetti.

“Michael’ın bazı zamanlar kazanmaması gereken yarışları kazandığını gördüm, çünkü aracı yeterli olmamasına rağmen kazanmanın bir yolunu buluyordu. Ve bir pilotu dünya şampiyonu yapan da budur.”

“Lewis da bunu gösterdi. Şu anda çok iyi bir aracı olabilir, ama aracı gridin en iyisi olmadığında da yarışlar kazandığını hatırlıyorum. Charles da şu anda Ferrari’de aynısını yapıyor.” dedi.