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Brawn: "Las Vegas'ta hava çok soğuk olacak"

Formula 1'in eski patronu Ross Brawn'a göre Las Vegas Grand Prix'si boyunca hava epey soğuk olacak.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM

Formula 1, bu hafta sonu uzun yıllar sonra ilk kez Las Vegas'a dönecek ve yarış, yerel saatle cumartesi gece 22:00'de gerçekleştirilecek.

Yılın bu döneminde özellikle akşamları hava epey soğuk oluyor ve bundan ötürü de yarışın 5 derece gibi görülmemiş bir sıcaklıkta yapılması bekleniyor.

Yarışın organizasyonunda yoğun şekilde yer alan ve şimdilerde emekliliğinin tadını çıkaran Ross Brawn, sıcaklığın gelecek hafta sonu takımların başını ağrıtabileceğini söyledi.

Brawn şöyle konuştu:  "Başlangıçta, yılın bu zamanında Las Vegas'ta havanın çok soğuk olduğu faktörünü dikkate almadık."

"Yarış Cumartesi gecesi geç saatlerde başlayacak ve o noktada sıcaklık üç ya da dört dereceye düşecek."

"Yani hava gerçekten soğuk olacak ve araçları bu koşullarda çalıştırmak zor olacak. Pirelli, lastiklerin bu sıcaklıkta çalışması için farklı şeyler yapmak zorunda kaldı."

"Kesinlikle daha önce hiç karşılaşmadığımız yeni zorluklarla karşılaşacağız fakat her halükarda bizi muhteşem bir yarış bekliyor."

Yarış 19 Kasım pazar günü TSi 09:00'da gerçekleştirilecek.

F1 Las Vegas atmosferi

Fotoğraf: Shutterstock

F1 Las Vegas atmosferi

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