Brawn: "Jeton sistemi biraz esneklik sağlayacak"

Harcamaları kontrol altında tutmak isteyen Formula 1, 2020'nin ilk yarışı ile 2021'in son yarışı arasındaki bölümde araçtaki bazı kilit noktaları donduracak. İlerleyen süreçte farklı parçalar da dondurulan parçalar arasına dahil edilecek.

Ancak bu süreçte McLaren'ın Renault motorundan Mercedes motoruna geçişi, araçların dondurulmasına rağmen bazı değişiklikler yapmasını sağlayacak.

Bunun için diğer takımlara da joker hakkı verilecek. Takımlar, FIA ile anlaşmaları kapsamında istedikleri bölümde iki gelişim hakkına sahip olacaklar.

McLaren bu jokerini yeni motorun yerleşimi ve onunla alakalı değişiklikler için kullanmak zorunda olacak.

Brawn, gelişimin dondurulması kararının kısa sürede alınması nedeniyle bazı esnekliklere gerek olduğunu söyledi.

Brawn, "Özellikle bu kuralların çok kısa sürede alınması nedeniyle bazı esneklikler olması gerekliydi."

"Birilerine 5 sene boyunca gelecekteki durumun nasıl olduğunu söylerseniz, o zaman neler yapacağınıza dair oldukça açık konuşabilirsiniz."

"Ancak kısıtlanacak şeyleri birkaç hafta öncesinde duyurursanız, kuralı uygulama konusunda esnek olmanız gerekir."

"Motorları dondurma dönemindeki sorunlardan birisi, bir takımın, McLaren'ın motor değiştirmesi oldu. Bunu göz ardı edemezsiniz. Onlara motorlarını değiştirmemelerini söyleyemeyiz."

"Bu yüzden onların bu değişikliğine uygun adil bir sistem bulmalıydık. Aynı zamanda bazı takımlar araçlarında iki sene boyunca devam edemeyecekleri sorunlarla karşılaşabilir. Jeton sistemi onlara yanlış olan şeyleri düzeltme konusunda biraz da olsa esneklik sağlayacak."

"Mesela takımlardan birisi, araçlarında soğutma sisteminde sorun olduğunu söyledi. Onların 2 sene boyunca böyle devam etme şansları yok. Bu esneklik sayesinde herkes için iyi bir orta yol bulduğumuzu düşünüyorum." dedi.