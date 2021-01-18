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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "İlerleyen yıllarda pilot maaşlarına sınır getireceğiz"

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Brawn: "İlerleyen yıllarda pilot maaşlarına sınır getireceğiz"
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, Editör

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, gelecekte Formula 1'e maaş sınır getirebileceklerini doğruladı.

Formula 1, 2021 yılıyla birlikte bütçe sınırına geçiş yaptı ve takımlar bu yıl sadece 145 milyon dolar harcayabilecek. Sonrasında bu rakam daha da azalacak.

Ancak sürücü maaşları ve en iyi üç çalışanın maaşı bu ücrete dahil edilmiyor.

Günümüzde sürücü maaşları uçmuş vaziyette ve Lewis Hamilton yıllık neredeyse 50 milyon dolara yakın maaş alıyor.

Ayrıca Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Fernando Alonso ve Max Verstappen'in maaşının 10 milyon dolardan fazla olduğu biliniyor.

Şimdilik bu konuda resmi adımlar atılmadı ancak önümüzdeki yıllarda sürücü maaşlarının da sınırlandırılması hedefleniyor.

Lewis Hamilton, bunun genç sürücüler için iyi olmadığını söylese de, konu hakkında konuşan Ross Brawn, ilerleyen yıllarda maaşları sınırlandırabileceklerini söyledi.

Brawn, "Muhtemelen önümüzdeki yıllarda bir maaş sınırı getireceğiz."

"Formula 1, tarihi boyunca takımların giderlerini karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla finansal anlamda değişmek zorunda kaldı."

"Amacımız, bütçelerin nasıl kullanılabileceği konusunda bir miktar esneklik olsa bile giderleri azaltmak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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