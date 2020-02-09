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Formula 1 / Son dakika

Brawn "içki yuvası" olan F1 misafirhanelerinden kurtulmak istiyor

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Brawn "içki yuvası" olan F1 misafirhanelerinden kurtulmak istiyor
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
9 Şub 2020 11:00

Formula 1 gelecekteki Avrupa yarışlarında padoktaki aşırı lüks misafirhanelerinden, sporun karbon salınımı konusundaki yeni yaklaşımdan dolayı, kurtulabilir.

Geçen sene Formula 1 yönetimi 2030'a kadar sıfır karbonlu olmayı planladığını açıkladı, bu hedefi ise araçların emisyonunu düşürüp grand prixlere seyahat sırasında daha etkili lojistik planlar yaparak sağlamaya çalışacaklar.

Bu planlarının hırslı olduğu konusu göze alındığında F1 patronları bunun gerçekçi bir hedef olduğunu belirtirken en iyi sonucun alınması için şimdiden çalışmalara başladıklarını söyledi.

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, sporun farklı ulaşım yöntemlerini denemeyi düşündüğünü - bu yöntemlerin içinde daha çok tren ve deniz ulaşımı da bulunuyor - ve haddinden fazla "içki yuvası" olan misafirhanelerin Avrupa'da götürebileceği yarış sayısının azaltabileceğini söyledi.

Brawn açıklamasına şu şekilde devam etti: "An itibariyle ulaşım üzerine odaklanıyoruz ve kullanabileceğimiz donanımı gözden geçiriyoruz. Adamlarım an itibariyle alternatif ulaşım yöntemlerine bakıyor ve trenle ulaşım bir şeyi bir yerden bir yere taşıma için en verimli ulaşım yöntemi. Deniz nakliyesi de aynı zamanda çok verimli bir ulaşım yöntemi. Bu yüzden şu anda tüm lojistik yöntemlere bakıyoruz ve verdiğimiz zararı en aza indirmek için çalışıyoruz.

"Ve tabii ki de misafirhaneler bulunuyor. Hepimiz bir grand prix'ye gidiyoruz ve yılın 9 yarışında kamyonlarla yarışlara getirilen misafirhaneler var, büyük bir kamyon filosuyla, bu misafirhaneler takımlara ihtiyaçları oldukları her şeyi sağlıyorlar. 

"Diğer 15 yarışta ise Perşembe piste geldiklerinde ne bulurlarsa onu kullanmaktan gayet mutlu oluyorlar.

"Mesela deniz aşırı bir yarışa gidiyoruz, örnek vermek gerekirse Bakü'ye ve size özel inşa edilmiş pek çok prefabrik yapı bulunuyor. Hiç kimse şikayet etmiyor ve gayet çalışmanıza yardımcı olabilecek şeyler bunlar.

"Ancak daha sonrasında Monza'ya gidiyoruz ve cin (içki) sarayları ortaya çıkıyor, onları nakliye eden kamyonlarla beraber. Bu yüzden gelecekte lojistik ve ulaşım konusunda daha az zarar verecek misafirhanelere ve konaklama alanlarına geçiş yapmak istiyoruz."

Motorsport.com'un geçen sene açıkladığı verilere göre Avrupa yarışlarında takımların, Pirelli'nin, F1'in ve FIA'nın kullandığı toplam 315 kamyon bulunuyor. Ana destek serisi ise 60 tane daha kamyona ihtiyaç duyuyor - ki bu çok büyük bir miktarda dizel yakıtının havaya salınması anlamına geliyor.

Bu zarara ek olarak takvimin en az ulaşım mesafesine göre ayarlanmadığı da göz önüne alınmalı.

Formula 1 Avusturya'da yarışa gittiğinde, Budapeşte yarış yapıldığı yerden sadece 400km uzaklıkta. Ancak oraya direkt bir geçiş yerine yarıştaki tüm ekipler Silverstone'a hareket ediyor, daha sonrasında da Macaristan'a geri dönüyor - bu gidiş dönüş 3400km yol kat etmelerine sebep oluyor.

F1'in ve destek organizasyonlarının kullandığı 375 kamyonun, 400km ve 3400km seyahat etmesi arasında 1.125 milyon kilometrelik ekstra dizel yakıt kullanımı farkı açığa çıkıyor.

Ferrari motorhome

Ferrari motorhome

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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