Brawn: ''Herkesin doğru ve yanlışlar hakkında fikirleri olacaktır''

Hamilton ve Verstappen, Silverstone'daki yarışın ilk turunda liderlik için savaşıyorlardı.

Hamilton, Copse virajında Verstappen'in iç tarafından bir atak yaptı. Hollandalı sürücü yerini korumaya çalışsa da Hamilton'ın sol ön lastiğinin, Verstappen'in sağ arka lastiğine çarpması sonucunda ikili kaza yaptı ve Red Bull pilotu yüksek hızda bariyerlere çarptı.

Bu kazada 51G yiyen Verstappen, hemen hastaneye kaldırıldı ve Hollandalı sürücünün kontrolleri tamamlandı.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, Verstappen'in kendine yer bırakmadığını düşündüğünü söyledi.

FIA ise, bu kazada Hamilton'ı suçlu buldu ve İngiliz pilota 10 saniye ceza verdi.

Red Bull tarafı Mercedes pilotunun daha ağır bir ceza alması gerektiğini savunurken, Alman takım iki pilotun da hatalı olduğunu ve Hamilton'ın kirli sürüş çıkaran bir sürücü olmadığını düşünüyor.

Formula 1 yöneticisi Brawn ise konu hakkında tarafsız kalan isimlerden oldu ve F1'deki bloğunda şu ifadeleri kullandı: ''Bu tür konularda hep olduğu gibi, doğrular ve yanlışlar konusunda fikir çeşitliliği olacaktır.''

''Açık olan tek şey şu ki, heyecan verici bir mücadele izleyemedik. Aynı zamanda kimse şampiyonanın kaza ve penaltılarla belirlenmesini istemiyor ve aynı bu durumda olduğu gibi, her iki sürücü için de risk var.''

''Bu durum, her iki sürücünün de üzerinde düşüneceği bir şey.''

''Umarım gelecekte bu olaylardan kaçınabiliriz çünkü bence dün harika bir mücadeleyi izlemedik. İkili, yarım tur boyunca birbirleriyle kıyasıya yarıştılar ve bu çok heyecan vericiydi.''

''Tüm yarış böyle devam etseydi, bu Grand Prix'nin ne kadar dramatik olacağını hayal edebilirsiniz.''

Brawn aynı zamanda Formula 1 tarihinde ilk kez denenen sprint yarışı formatının başarılı geçtiğini düşündüğünü de ekledi.

''Harika bir hafta sonuydu. Birleşik Krallık hükümeti izniyle tam kalabalık oradaydı ve yeni formatımız olan F1 sprint çok başarılıydı.''

''Sonrasında da Pazar günü çok heyecanlı ve dramatik bir startın ardından, dramatik bir finiş izledik.''

F1'in yönetici direktörü aynı amanda Verstappen'in araçtan yürüyerek çıkabilmesi konusunda da mutlu olduğunu belirtti.

''Rakiplerin tekerlek tekerleğe savaşını tekrar izledik ancak bu sefer bu savaş kazayla bitti ve bu kaza Max'in yarışını bitirdi.''

''Onun, hastaneye gitmeden önce araçtan yürüyerek çıktığını görmek çok büyük bir rahatlama oldu.''