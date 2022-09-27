Brawn: "Hamilton'ın yaşadıkları bana Schumacher'in Mercedes'le yaptığı dönüşü hatırlatıyor"
Ross Brawn, Lewis Hamilton'ın şu anda Mercedes ile yaşadığı zorlukların, kendisine 2010'da Mercedes'le spora dönen Michael Schumacher'i hatırlattığını söyledi.
Michael Schumacher, 2010 yılında Mercedes'le spora geri dönmüş ve 2012 yılı sonunda kariyerini noktalamıştı. Ardından takıma Lewis Hamilton katıldı.
Schumacher, bu süre zarfında, sıralama temposu anlamında Rosberg'le baş etmekte zorlandı ancak özellikle 2012 yılında, ikisinin de finiş gördüğü yarışlarda takım arkadaşını sık sık geride bıraktı.
Elbette Schumacher'in F1'e dönerken hedefi, şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemekti ancak takımın performansı göz önüne alındığında, bu üç yıllık süreçteki en büyük amacı takımı geliştirmek oldu.
Şimdi Mercedes, yeniden zor bir dönem geçiriyor ve bu kez Hamilton, takımı geliştirmeye çalışıyor.
Ross Brawn, bu iki dönemi şöyle yorumluyor: "Lewis artık kariyerinin 'sonbaharında' fakat bu, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Şimdi yarış kazanamayacağı bir aracın içerisinde ve bunu değiştirmek için çok fazla çaba harcıyor."
"Bu onun için bir tür sınav gibi ve bu durum takım arkadaşı George Russell'ın yarışlarda daha aç olmasına yol açabilir."
"Lewis'in durumu biraz Michael'ın Mercedes'le spora geri döndüğü zamanla kıyaslanabilir. Bir sürücü olarak, her zaman çözümün mü yoksa sorunun mu bir parçası olmak istediğinize karar vermeniz gerekir."
"Michael o zaman rolünü yeniden tanımladı, çözümün bir parçası oldu ve üst üste sekiz takımlar şampiyonluğu kazanan ekibin kurulmasına yardımcı oldu. Tabiri caizse takımın geleceği için kendini feda etti ve başarının temellerinin atılmasında etkili oldu."
"Michael o zamanlar hafife alınıyordu. Oysa hâlâ çok hızlıydı. Bunu 2012'de Monako'da aldığı pole pozisyonu ile kanıtladı. Artık o özel yeteneğe sahip değilseniz bunu elde edemezsiniz."
"Tıpkı Lewis'in George Russell ile sahip olduğu gibi, Michael'ın da Nico Rosberg gibi inanılmaz derecede iyi olan genç bir takım arkadaşı vardı."
"Nico da o zamanlar hafife alınıyordu. Herkes onun ikinci pilot olduğunu düşünüyordu ama o sert bir rakipti, çok hırslıydı ve daha sonra Lewis'e karşı dünya şampiyonu bile oldu."
Michael Schumacher, Mercedes GP
Fotoğraf: Mandoga Media
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