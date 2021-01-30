Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

Hamilton, 6. sıradan başladığı yarışta kaygan zemine ve olumsuz hava koşullarına rağmen damalı bayrağı ilk sırada görerek 7. şampiyonluğunu ilan etti ve böylece Michael Schumacher’in rekoruna ortak oldu.

Schumacher’in Benetton ve Ferrari’deki başarılarına birinci elden tanıklık eden Brawn, zorlu geçen Türkiye GP’si sayesinde Hamilton’ın, sürüş kabiliyetinin Mercedes takımının baskınlığıyla alakası olmadığını gösterdiğini söyledi.

RaceFans’le özel röportajında Brawn, “Lewis inanılmaz bir yarış çıkardı. Eğer birisi ‘En iyi araca sahip, elbette kazanmalı’ diyorsa, o yarışı izlemeleri gerek, çünkü tam bir şaheserdi.” dedi.

Hamilton yarışı tamamladığında diğer sürücülerle arasına yarım dakika fark açmıştı.

Yarış hafta sonu boyunca ve yarıştan sonraki günlerde, diğer sürücüler çok düşük yol tutuşu sebebiyle yarışı eleştirse de Brawn, yarışın gerçekleştiği olağanüstü koşullardan F1’in çıkartması gereken dersler olduğunu söyledi.

“Yol tutuşu düzeyleri ve koşullarla alakalı birçok olumsuz yorum aldık. Ama sezonun en iyi yarışlarından birine de şahitlik ettik.”

“Herkesin bundan bir ders çıkardığını düşünüyorum. Daha tecrübeli pilotların öne çıktığını görmek benim için ilgi çekiciydi.” dedi.

Brawn aynı zamanda araçları yavaşlatmanın -2022’de gelecek yeni F1 regülasyonlarıyla gerçekleşmesi öngörüldüğü gibi- yarışların kalitesini artırabileceğini de belirtti.

Brawn, “Değerlendirmeye aldığımız bir diğer konu da bu. En hızlı tur süresini atmak, her zaman en iyi yarışı ortaya koymak manasına gelmiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.