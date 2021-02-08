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Formula 1 / Son dakika

Brawn, Hamilton'ın Formula 1'den ayrılacağını düşünmüyor

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Brawn, Hamilton'ın Formula 1'den ayrılacağını düşünmüyor

Formula 1'in Sportif Direktörü Ross Brawn, Lewis Hamilton’ın Mercedes ile anlaşma sürecinin endişeye neden olmaktan daha fazla “atışmalı” ve “eğlenceli” olduğunu düşünüyor.

Araçların sezon öncesi testleri kapsamında piste çıkmasına yaklaşık beş hafta kalmasına rağmen Hamilton hâlâ Mercedes’le olan geleceğini alenen bildirmedi. Yedi kez dünya şampiyonunun zam ve çok yıllık bir kontrat imzalamak istemesinin iki kritik nokta olduğuna inanılıyor.

Spekülasyonlara göre, Mercedes, Hamilton’a tulumunda kişisel sponsorluk için yer bırakırken sözleşmenin süresini bir yıl uzatmalı opsiyonla sadece 2021 yılı için sınırlandırmak istiyor.

F1’in genel müdürü Brawn, Hamilton’un 2021 gridinde yer almamasının ‘’yazık ’’olacağını söylüyor. Kontrattaki gecikmenin ise bir endişeden çok bir duruş olduğunu ekliyor.

Brawn RACER’a , ’Bu Mercedes ve Lewis’in bir çözüm bulmasına bağlı, ama Lewis’in bırakması  gerçekten üzücü olur. Şu an için böyle bir şeyin olmayacağını düşünüyorum.’’

‘’Bence Lewis sporu fazla seviyor ve Mercedes de Lewis’i.’’

‘’Toto ve Lewis arasında biraz atışma dönüyor ve bu eğlencenin bir tarafı!’’ dedi.

Brawn ve Formula 1’in sahibi Liberty Media, Hamilton ve Mercedes arasında bir anlaşma yapılmasının zamanının geldiğini söylüyor.

Hamilton gride, sadece sekizinci dünya şampiyonluğu olan hayal edilemezi kovalayan bir pilotun hikayesini getirmekle kalmıyor, aynı zamanda da sosyal bilinç de getiriyor.

‘’Lewis’in devam etmesini istiyoruz. O, sporda çok büyük bir figür.’’

"Özellikle geçen sene, Lewis insanları düşünmeye itti. Bu sporla bağdaştırılan fakat genelde yaptığımız odak noktası olmayan, ancak insanlara davranışlarını ve tutumlarını düşündüren, bir sürü olay hakkında. Bu paha biçilemez oldu.’’

‘’O etkili bir karakter, sporumuz için iyi ve büyük ihtimalle bugün Formula 1’de sahip olduğumuz büyük yıldızlardan birisi.’'

‘’Böylelikle her türlü nedenden dolayı devam etmesini istiyoruz ve ben devam etmesini istiyorum.’’

‘’Ayrıca kırması gereken bir rekor da var ve bence Mercedes’le sürmek ona bunu yapması için en iyi şansı verecek.’’

Çeviri: Betim Aker

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