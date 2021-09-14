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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Brawn: “Hamilton ve Verstappen kazadan kaçınabilirdi”

Formula 1'in sportif direktörü Ross Brawn, Lewis Hamilton ve Max Verstappen’in, İtalya Grand Prix’sinde yaptıkları kazadan kaçınabileceklerini söyledi.

Brawn: “Hamilton ve Verstappen kazadan kaçınabilirdi”

İlk şikanda tekerlek tekerleğe savaşan iki sürücü, Monza’daki yarışın 26’ıncı turunda çarpıştı. Yaşadıkları kazanın ardından iki sürücü de yarış dışı kaldı ve Verstappen bir sonraki yarışta üç sıra grid cezası aldı.

F1 sportif direktörü Ross Brawn, taraftarların iki sürücü arasında bir kazaya daha tanık olmasından dolayı, hayal kırıklığı içerisinde olduğunu belirtti.

Formula 1’e yazdığı köşede Brawn, "Max ve Lewis yarış sonrası hakemleri ziyaret etti ve Max, ilk şikanda kazaya sebep olduğu için suçlu bulundu.”

“Eminim ki taraftarlar ikiye bölünecek. Açıkça görülüyor ki ikisi de bunu önleyebilirdi. Bence bu da, kafa kafaya iki sürücünün, yer kaybetmek istememesinin sonuçlarından biri.”

“İkisinin de çakıla oturmaları kötü oldu, çünkü, harika bir yarış olabilirdi ve bundan yoksun kaldılar.” dedi.

İki rakibin Silverstone’daki kazalarının ardından, Hamilton ve Verstappen arasındaki dünya şampiyonluğu çatışmasına bir yenisini eklendi.

Brawn iki sürücünün de ilerleme şekillerini değiştirmesi gerektiğine inanmıyor. Ayrıca ikilinin arasındaki dinamiğin, son kazalarından dolayı değişeceğini düşünmüyor.

“Aralarında devam eden şampiyonluk yarışında, bu olayın onları nasıl etkileyeceğini görmek istiyorum.”

“Silverstone’daki büyük ve tartışmalı kazayı atlattık.”

“Bence, bunun dinamiği değiştirdiğini söyleyemem. Pist üzerinde iki hırslı yarışçı var ve bunun sonuçlarını göreceğiz.”

“Yılın geri kalanı boyunca, ikisinin de geri çekileceğini düşünmüyorum ama şampiyonluğun, hakemler odası ve bariyerlerde değil pistte kazanılmasını umuyorum.” diye ekledi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

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