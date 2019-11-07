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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Hamilton son 15 yılın en güçlü F1 pilotu"

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Brawn: "Hamilton son 15 yılın en güçlü F1 pilotu"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Kas 2019 10:04

Formula 1'in sportif direktörü Ross Brawn, Lewis Hamilton'ın son 15 yılın en iyi F1 pilotu olduğunu düşünüyor.

Lewis Hamilton kendisi adına güçlü geçen 2019 sezonunda altıncı dünya şampiyonluğunu kazandı ve şimdi Juan Manuel Fangio'nun beş şampiyonluğunu geride bıraktığı gibi, Michael Schumacher'le de arasında sadece bir şampiyonluk kaldı.

Ross Brawn, başlangıçta şüphe etse de Hamilton'ın son 15 yılın en iyi pilotu olduğunu söyledi.

Brawn, "Lewis Hamilton'ın Formula 1 kariyeri boyunca yaptıklarıyla ilgili yeni bir şey söylemek zor. Zaten rakamların kendisi konuşuyor. Onun eşsiz ve mükemmel bir şampiyon olduğunu söyleyebilirim."

"Kabul etmeliyim ki, 2013 yılında onunla çalışmaya başladığımda, profesyonel bir sürücü olarak yaklaşımı konusunda gergindim."

"Michael Schumacher benim için bir kıyas noktasıydı, tamamen başarısının peşinden koşan ama aynı zamanda mahremiyetine ve ailesine çok düşkün biriydi. Lewis o dönem bile kariyeri konusunda farklı bir yaklaşıma sahipti ve farklı bir yaşam tarzı tercih etti."

"Lewis müzik ve moda dünyası da dahil olmak üzere çok farklı ortamlarda kendisini rahat hissetti. Yeteneklerini daha da geliştirmesi için ona enerji verdi ve her zaman fiziksel olarak elinden gelenin en iyisini yapmasını sağladı."

"Mercedes'te kendisini destekleyen ve ona ihtiyaç duyduğu özgürlüğü veren bir ortamda, doğru desteğe sahip oldu."

"Bu yüzden Toto Wolff'u ve tüm takımını tebrik ediyorum. Ona yıldan yıla harika bir araç vermekle kalmayıp, gelişmesine de izin verdiler. Bu nedenle Formula 1 tarihinin en iyi pilotlarından birisi, son 15 yılın en güçlü sürücüsü." dedi.

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Editör Roy Rijsdijk

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