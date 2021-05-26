Brawn: ''Hamilton, hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda formdan düşmüş''

Monako hafta sonu, 7 kez dünya şampiyonu Hamilton için oldukça sıkıntılı geçti. İngiliz pilot, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın aksine perşembe gününden itibaren araç ayarlarını bir araya getirmekte zorlanmıştı.

W12'in lastikleri ısıtmakta zorlanan yapısıyla birlikte cumartesi günü lastiklerini optimum çalışma sıcaklığına getirmekte ve o aralıkta tutmakta zorlanan Hamilton, sıralama turlarını pole derecesinin 0.750 saniye arkasında 7. sırada tamamlamıştı.

Yarışta ise Mercedes'in stratejisi Hamilton'a yardımcı olmadı. Mercedes, 6. sırada bulunan Pierre Gasly'i geride bırakabilmek adına, Hamilton'ı erken bir pit stop için pite çağırdı. Hamilton'ın erken pit stopunu gören Gasly, Hamilton'ın tarafından geçilmemek için bu harekete bir reaksiyon gösterdi ve hemen sonra o da pite geldi.

Hamilton, Gasly'nin dışarıda kaldığı periyotta yeni sert lastiklerini ısıtmakta zorlandı ve hızlı tur zamanları atamadı. Böylelikle Gasly, Hamilton'ın önünde çıkmış oldu.

Daha da kötüsü ise, Gasly-Hamilton ikilisinin pite gelmesinin ardından önü açılan Sebastian Vettel ve Sergio Perez ikilisi, Gasly ve Hamilton'ın pite geldiğini gördüklerinde bir anda tempolarını arttırdılar ve yarışın başından korudukları yumuşak lastikleriyle liderin temposunda turlar atmaya başladılar.

Yani Hamilton ve Gasly yeni sert lastiklerini ısıtmaya çalışırken, Vettel ve Perez yarışın başından beri korudukları yumuşak lastikleriyle onlardan 1 saniye kadar daha hızlı turluyorlardı.

Bununla beraber, Vettel ve Perez pitten çıktığında Gasly-Hamilton ikilisini arkasında bırakmış oldu. Yani Hamilton, Gasly'i geçmek için yaptığı erken pit stopun ardından sıra kazanmak yerine 2 sıra kaybetmiş oldu.

Mercedes'ten sıklıkla görmediğimiz bu kötü strateji kararının ardından Hamilton, radyodan takımın stratejisini sorgulamıştı ve yarıştan sonra ''takımın bu hafta sonundan öğrenmesi gereken şeyler olduğunu'' söylemişti.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton'ın ''tedirgin'' tavırları hakkında konuşan Brawn, şu ifadeleri kullandı: ''Hamilton, bu hafta sonunun nasıl gittiğiyle alakalı tedirgindi ve yarışta stratejinin nasıl sonuçlandığını görünce siniri zirve yaptı.''

''O, sert bir yarışmacı, bu yüzden işler yolunda gitmediğinde onun sinirlenmesi beklenebilir. Son zamanlarda, bunu çok yaşamamıştı. Bundan dolayı da bu durumlarla nasıl başa çıkacağı konusunda formdan düşmüş.''

''Evet, [Lewis] oldukça güçlü durdu ama bu hafta sonu hakkında düşündüğünde olaylara daha farklı bakacağından eminim. Mercedes ve Lewis, uzun süredir birlikte çalışıyorlar ve bunun üstesinden geleceklerdir. Bu bir sorun olmayacak.''

Mercedes'in vasat Monako hafta sonuyla birlikte, Red Bull Markalar Şampiyonası'nda ilk sıraya yükseldi.

Brawn, Red Bull'un Mercedes'i yenmesi için böyle fırsatları kaçırmaması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: ''Mercedes sürekli böyle vasat hafta sonları geçirmeyecek bu yüzden Red Bull bu hafta sonlarına güvenemez.''

''Ancak eğer Red Bull'un bu sezon şampiyona mücadelesinde bir şansı olacaksa Monako'daki gibi fırsatları değerlendirmeleri çok önemli.''

''Bu şampiyona çok yakın geçecek. Sene sonunda orada ve şurada kaybedilen birkaç puan önemli rol oynayacak.''

''Şampiyonada 30 puanlık bir değişim olması ve Red Bull'un lider olması, onlar için oldukça ümit verici.''