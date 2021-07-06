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Formula 1 Haberler

Brawn: ''Hamilton daha önce de zor zamanlardan geçti''

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Ross Brawn, Lewis Hamilton'ın Red Bull'a karşı en iyi formunda olmaya devam edeceğine inandığını ancak Mercedes'in geri savaşacak kapasitesi olmayabileceğini söyledi.

Brawn: ''Hamilton daha önce de zor zamanlardan geçti''

Max Verstappen, Red Bull Ring'de ikici kez kazanmasıyla şampiyonadaki puan farkını 32'ye çıkarsa da, Brawn, Hamilton'ın mental açıdan geri adım atacağını düşünmüyor.

Formula1.com'daki köşesine yazan Brawn şu ifadeleri kullandı: ''Şu anda, işler Lewis için iyi gitmiyor ancak o daha önce de bu noktaya geldi, fakat çok kısa süre önce değil. O, zorlu mücadelelere alışık.''

''Şampiyonluk hâlâ Lewis ve Mercedes için ulaşılabilir. Bu yarışlar Red Bull tarafından domine edildi ve bu her pistte böyle olmaya devam ederse hayrete düşeceğim. Bence, Silverstone'daki Britanya Grand Prix'si inanılmaz olacak. Özellikle de cumartesi günü uygulanacak olan yeni sprint formatı sayesinde.''

Brawn aynı zamanda bütçe kısıtlamasının bu yılki şampiyonada çok büyük bir rol oynadığını da ekledi.

''Bu yıl, takımlar için sıra dışı oldu ve bunun birçok sebebi var.''

''Bunlardan bir tanesi de şu anda spora getirilen bütçe kısıtlaması, takımlar artık karşılaştıkları problemleri parayla çözemiyorlar.''

''İkinci olarak da, gelecek yılın aracının çok farklı olması. Takımlar şu anda bir ikilem içerisinde çünkü muhtemelen normalde verecekleri güçlü tepkiyi veremiyorlar.''

''Bütçe kısıtlamasından önce bu problemi parayla çözebilirdiniz. Bunlar, yapılan kural değişikliklerinin önemli ve görünmeyen unsurlarıdır. Kural değişikliklerinin gelecekte daha güçlü şampiyonluklara yol açacağını da düşünüyorum.''

Brawn, Hamilton ve Mercedes'in iki yıllık sözleşme imzalaması konusunda da yorum yaptı ve bunun harika bir haber olduğunu söyledi.

''Lewis'in kontratının yenilenmesi harika. O, Formula 1'in yıldızı ve bu sezon karşılaştığımız harika mücadelenin ana aktörlerinden biri. Onun birkaç yıl daha bizimle olacak ve gelecek senenin yeni aracını sürebilecek olması çok olumlu.''

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