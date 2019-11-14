Brawn: "Hamilton, 2021'de takım değiştirebilir"

Mercedes pilotunun sözleşmesi, tıpkı pek çok önemli isim gibi 2020 sonunda bitiyor ve adı Ferrari ile anılıyor.

Mercedes ve Lewis Hamilton'ın birlikte çalışmaya devam etmek istedikleri zaten biliniyor. Ancak Ferrari ihtimali de Sebastian Vettel'in performansından ötürü bu yıl çok fazla konuşuldu.

Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekoruna ulaşmaya yakın olan Hamilton, hâlâ motive olduğunu ve daha fazlasını istediğini dile getirdi.

"Hayatınızla ilgili hayaller kurarsınız ve gelecekle ilgili beklentilere sahip olursunuz. Ama anın tadını çıkarmak ve o andan keyif almak da önemli."

"Elbette gelecekte daha fazla şampiyonluk istiyorum. Gelecek yıl her zamankinden daha da yakın olacak ve bu beni daha da ateşleyecek."

Hamilton bugün yaptığı açıklamada gelecek yıl pek çok sürücü değişikliği olmasını beklediğini söylemişti.

F1'in sportif yöneticisi Ross Brawn'a göre Hamilton da takım değiştirebilir.

Brawn, "Dürüst olmak gerekirse Lewis, 2020'nin ardından yeni bir meydan okuma isteyebilir."

"Eğer bunu istiyorsa başka bir takıma gidebilir ve takımın başarısına katkıda bulunabilir." dedi.