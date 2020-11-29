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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Brawn: "Grosjean'ın kazasının ardından derinlemesine inceleme yapılacak"

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Brawn: "Grosjean'ın kazasının ardından derinlemesine inceleme yapılacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1'in patronu Ross Brawn, Bahreyn GP'nin ilk turunda Romain Grosjean'ın yaşadığı kazayla ilgili derinlemesine bir araştırma yapılacağını söyledi.

Fransız sürücü, Daniil Kvyat ile olan temasının ardından geçirdiği korkunç kazadan nispeten küçük yaralarla kurtulmayı başardı.

Grosjean'ın metal bariyerlere vurmasının ardından aracın arka bölümü geride kalırken kokpitten itibaren ön tarafı bariyerlerin diğer tarafına geçti.

Sıkıştığı yerden kendi başına çıkmayı başaran Grosjean'a hemen tıbbi delege Dr Ian Roberts ile tıbbi araç pilotu Alan van der Merwe yardım ettiler.

Brawn, bariyerlerin açılarak şasiyi içeriye almasının endişe verici olduğunu kabul etti.

Brawn, "F1'deki herkes için bu kadar büyük şiddetli bir kaza görmek şoke ediciydi. Bu tür kazalara, aynı zamanda böyle bir yangına alışkın değiliz."

"Ancak bu, FIA ve takımların son yıllarda yaptıkları güvenlik çalışmalarını övmemiz gerektiğini gösterdi. Halo'nun ilk tanıtıldığında yaşanan tartışmaları hatırlıyorum. Bu konuda Jean Todt'u övmemiz gerek çünkü halonun gelmesi konusunda o ısrar etmişti."

"Halo olmasaydı bugün çok farklı bir duruma bakıyor olurduk. Benim için değerli olan şey, araç bariyerleri geçtiğinde yapının korunmuş olması."

"Ancak eminim ki bundan ders çıkarmak için derinlemesine inceleme yapacağız. Çünkü bariyerlerin bu şekilde ayrıldığını görmek istemeyiz." dedi.

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Brawn ayrıca olaya çok hızlı müdahale eden Dr Roberts ve diğer çalışanların çabasını övdü.

Brawn, "Bu konuda herkesi övmemiz gerektiğine daha fazla katılamam. O esnada düşünceler ve amaç belliydi. Hiç tereddüt etmediler. Bugün tam olarak yapmaları gereken şeyi yaptılar. Kimsede hata yoktu."

"Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu seviyede profesyonellik ve cevap görmek pilotlara güven verir. Bu açıdan mükemmeldi."

"Açıkçası bu tür kazalar görmek istemeyiz. Ancak olay esnasında verilen tepkilere baktığımızda, gerçekten daha iyi yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Adam Cooper

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