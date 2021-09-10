Brawn: "Gasly, sonsuza kadar AlphaTauri'de kalmak için "fazla iyi"

Fransız pilot, geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort’ta cumartesi günü en hızlı 4. turu atarak AlphaTauri ile en iyi sıralama sonucunu tekrarladı ve bu pozisyonunu koruyarak yarışta da dördüncü sırada finiş gördü.

Gasly, bu sezon Yuki Tsunoda ile birlikte AlphaTauri'de yarıştı ve takıma liderlik etti. İtalyan ekip, salı günü her ikisinin de 2022'de sürücü kadrosu olarak tutulacağını doğruladı.

Formula 1 motor sporları şefi Brawn, Red Bull koltuğunu kaybetmesi ardından Gasly’yi spordaki zorlukla başa çıkması konusunda övdü.

Hollanda Grand Prix’si ardından sütununa yazdığı yazıda Brawn,”Pierre’in F1’de büyümekte olan bir hayran kulübü var ve kendimi de bunun bir üyesi sayıyorum.”

“Red Bull’daki yerini kaybetmesiyle aldığı darbe ardından geri dönerek ilk galibiyetini kazanması ve ana takımdaki kadar iyi olmayan bir araçla bu kadar istikrarlı ve güçlü performans göstermesi harika. Adanmışlığını devam ettirmesi büyük bir başarı.”

“Gelecekte onun için bir şeyler olacak. Red Bull ana takımına dönme fırsatı önüne gelmezse bu aileyle devam etmeyecek.”

“Bence bunun için fazla iyi. Bence bir noktada bir fırsatı olacak. Harika bir iş çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Brawn, Red Bull’un “lanetli” olarak bilinen ikinci koltuğu hakkında ise Sergio Perez’in Zandvoort hafta sonunda yaşadığı zorluklardan bahsetti ve sporun en iyi pilotlarından birinin yanında yarışmanın takım arkadaşını psikolojik olarak etkileyebileceğini dile getirdi.

Brawn, “Kimsenin Max'le aynı takımda duramadığını görüyoruz. Bu bir etki. Bunu, Michael Schumacher ve takım arkadaşlarında da gördüm."

“Aynı takımdaki iki pilot arasındaki fark az olabilir ancak bu farkı asla kapayamamak bu olağanüstü pilotların daha çok sinirinin bozulmasına yol açıyor."

“Bunun sonucunda ya fazla zorluyorlar ya da bunu fazlasıyla telafi etmeyi deniyorlar ve bu onları geri itiyor. Bunu Pierre ve Alex Albon’da gördük. Şimdi de Sergio’da görüyoruz.”

“Max sadece eşsiz ve böyle bir pilotla aynı takımda olduğunuzu kabul etmek oldukça zor.” dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images