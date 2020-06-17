Brawn: "Formula 1, bütçe sınırı olmasaydı üreticileri kaybederdi"

Formula 1 yönetimi ve takımlar son aylarda ciddi görüşmeler yaptılar ve hem salgının ekonomik etkisi hem de 2020'de azalan F1 gelirleri sonrası belirli bir yol haritası belirlemeye çalıştılar.

Sonuç olarak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek olan 175 milyon dolarlık bütçe sınırının 145 milyon dolara düşürülmesi fikri kabul edildi.

FIA eSport Konferansı'nda yaptığı röportajda Brawn, "Bu kriz bize bütçe sınırının her zaman sağlayabileceğini bildiğimiz faydalarını kullanma fırsatı verdi."

"Bir bütçe sınırı belirledikten sonra, istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bütün bunlar gerçekleşmeden önce, bir kriz içine girersek sınır yüksekliğini ve ideal seviyeyi yeniden ayarlamamız gerekebileceğini zaten söylemiştik. Herkes o zaman bunu kabul etti."

"Bu takımlar eğer yönetim kurullarına 'bak, Formula 1 hayati önem taşıyor ve gelecekte daha da ucuz olacak' deme şansına sahip olmasalardı, bugün sahip olduğumuz büyük takımların ve üreticilerin sayısına sahip olabileceğimizi zannetmiyorum.""

"Bir üretici [kriz nedeniyle] ekonomik bir değerlendirme yapmak zorundaysa ve Formula 1'de hâlâ harcamalarda sınır yoksa, o zaman bu durumu açıklaması zordur."

"Bence -umarım öyle de kalırlar- büyük takımların/üreticilerin tuttuk, çünkü onlara ekonomik anlamda sürdürülebilir olduğumuzu gösterdik." dedi.

Renault, şirket genelinde büyük çaplı maliyet tasarrufu önlemleri almasına rağmen F1 programını 2020 sonrasında da koruyacağını açıkladı.

Ayrıca 2020'de kullanılacak araçlar, 2021 sezonuna da taşınacak.

2022'de ise sporu daha heyecanlı ve rekabetçi hale getirmesi planlanan yeni araçlar gelecek.

Brawn, "Yeni araçlar, taraftarların hakkında hiçbir şey bilmedikleri şeylere çok fazla fazla odaklanıp, oralara para harcamak yerine taraftarların ilgilendikleri alanlara daha çok odaklanıyor."

"Bence araçlar daha iyi görünecek. Kesinlikle birbirleriyle daha etkili bir şekilde yarışabilecekler."

"Zaten çok şey yapıyoruz ve sürdürülebilirlik girişimlerimiz de var. Buna birkaç yıl önce başladık ve bu girişimler şirketleri spora dahil etmek için çok önemli."

"F1'de iyi bir sürdürülebilirlik stratejisi görmek istiyorlar ve tüm bunları, F1'in çekiciliğini veya heyecanını bozmadan yapmak istiyoruz." dedi.