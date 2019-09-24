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Formula 1 / Son dakika

Brawn, F1 format değişikliği fikrine yapılan eleştirilere yanıt verdi

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Brawn, F1 format değişikliği fikrine yapılan eleştirilere yanıt verdi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Eyl 2019 09:23

Formula 1'in şefi Ross Brawn, 2020 hafta sonu formatındaki olası değişiklikler hakkındaki olumsuz yorumlara yanıt verdi ve herhangi bir düzenlemenin 'deneysel olacağını' vurguladı.

Formula 1'in sahibi Liberty Media, 2020'de gösteriyi geliştirmek için bazı yarışlarda gridi tersine çevirmek gibi seçenekleri değerlendiriyor ve bunu hem takımlar hem de FIA ile görüşüyor. Ancak teklif, geçen haftaki Singapur GP sıralama turları sonrası Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel'e sorulurken, Vettel bunu "saçma" ve "tamamen yanlış bir seçim" olarak yorumladı.

Brawn, yaptığı açıklamada tartışılmaya devam eden fikir hakkında gelen yorumlara yanıt verdi.

"Son zamanlarda, pilotların ve uzmanların, yarış hafta sonunu daha parlak hale getirecek fikirlerle ilgili yaptıkları açıklamaları okudum."

“Durumu netleştirmek ve yanlış anlaşılmaları önlemek adına GP hafta sonlarını daha az tahmin edilebilir yapmak adına, 2020 yılında sıralama formatında deneysel değişiklik yapma hakkında tartışmalar olduğunu söyleyebilirim."

"Deneysel kelimesine vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bu sayede geleceğe yönelik yönlendirmeler yapmamızı sağlayacak küçük bir örneğe sahip olacağız."

"Mevcut sıralama formatının heyecan verici ve harika olduğunu biliyoruz ama asıl önemli olan ve hafta sonunun en iyi kısmı olan yarışı mümkün olanın en iyi hale getirdiğimizden eminiz. Biliyorsunuz ki, ne kadar çok simülasyon yaparsanız yapın, pistten daha iyi bir sonuç alamazsınız. Formula 1, takımlar ve FIA, gelecek sezon için oldukça az sayıda yarış için revize edilmiş bir format olasılığına bakıyorlar."

"2020, istikrarlı sportif ve teknik kurallarla bu tür değerlendirmeler yapmak için harika bir zaman."

"Henüz herhangi bir karar alınmadı çünkü tüm detaylara bakıyoruz ancak şu ana kadar alınan geri bildirimler genel olarak olumlu."

"Saflığı sevenlerin endişelenmesini anlıyorum ama deney yapmaktan korkmamalıyız aksi halde ilerleme kaydedemeyiz. Değişiklik olsun diye değişiklik yapmak istemiyoruz. Sporu geliştirmek istiyoruz çünkü bu bir araç gelişimi gibidir. Eğer durursanız geriye doğru düşme riskini olur."

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Editör Jack Cozens

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