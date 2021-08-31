Brawn: “FIA, Belçika GP’de her şeyi denedi”

Dört saatlik bir bekleyiş ve güvenlik aracının ardında 2 turla sonuçlanan 2021 Belçika Grand Prix’si, son dönemdeki en tuhaf yarışlardan biri oldu.

Hava tahminlerinin hepsinin şiddetli yağmurun devam edeceğini göstermesine rağmen yarışın daha erken bir noktada iptal edilmemesi, pek çok kişi tarafından eleştirildi. Özellikle de tribünlerdeki hayranların bu soğuk havada beklemesi ve durum hakkında bilgilendirilmemeleri taraftarlar arasında öfke yarattı.

FIA’nın bu konudaki tutumu pek çok tartışmaya yol açmasına rağmen F1 motor sporları şefi Brawn, FIA açısından masada başka bir seçenek kalmadığını vurguladı.

Formula web sitesindeki yazısında Brawn, “Hayranlar için çok kötü hissediyorum, binlerce kişi cesurca ıslak koşullarda tribünlerde kahramanlarını desteklemek için bekledi.”

“Çok büyük bir adanmışlık gösterdiler ve bu hafta sonunu asla unutmayacağız.”

“Ne yazık ki hava şartları bize karşı geldi. [Hava] acımasızdı. FIA, ellerinden gelen her şeyi denedi. Koşulları değerlendirmek için güvenlik aracının ardında iki kez araçları piste gönderdiler."

“Sorun yağmurun yoğunluğu değildi, sürekliliğiydi ve bu da kötü görüşe yol açıyordu.”

“[Yağmurlu] havanın bu kadar yoğun ve sürekli olduğu bir hafta sonunu oldukça nadiren görürüz. Tüm çabalar, yarışı güvenli ve normal bir şekilde yapmak için harcandı ve güvenlik aracının çıkabileceği zaman aralıkları oluşsa da bu mümkün olmadı.”

“Günün sonunda güvenlik önce geliyor ve yarışı devam ettirmek için yeterince güvenli değildi. Bu yüzden FIA, bu zorlu koşullarda ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Bu koşulları yıllardır görmemiştik.” dedi.

En çok eleştirilen konulardan biri de yarışma imkanın olmadığı Belçika Gp sonucunda pilotlara normalin yarısı kadar puan verilmesiydi. Brawn, bunun “ideal bir durum” olmadığını kabul etse de pilotların sıralama turlarındaki emeklerine rağmen puan alamamalarını daha kötü bir senaryo olarak görüyor.

“Yarım puanlar verildi. Bu, ideal değil ama birini yarış için ödüllendiremiyorsanız, sıralama turlarındaki cesaretleri için ödüllendirin.”

“George Russell’In sıralama turlarında attığı tur, yarışın yokluğunda ödüllendirilmeliydi. Dediğim gibi ideal değil ama durum bu. Pazar günü, hava şartları sadece bizim tarafımızda değil.”