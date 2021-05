Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

Turbo-hibrit dönemi başladığından beri, hem performans hem de finansal güç açısından Formula 1'i domine eden takımlar Ferrari, Mercedes ve Red Bull oldu.

Ancak 2020 yılıyla beraber Scuderia Ferrari için işler ters gitmeye başladı.

Artık Red Bull'un peşine Mercedes düşerken, Ferrari geçen yıl orta grup takımlarının bile ardındaydı ve takımlar şampiyonasında sadece 6. sırada yer aldı.

Bu yüzden takımın 2021'de kesinlikle daha iyi olması gerekiyordu ve şimdiye kadar da öyle oldu. İspanya Grand Prix'sinde, Charles Leclerc'in 4. sırada finiş görmesi ve yarışın ilk bölümünde Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ı geride tutması onlar için çok önemli bir adımdı.

Ve şimdi Brawn, Ferrari'nin Mercedes ve Red Bull'a bir kez daha meydan okumak için “kapıyı çaldığını" görmemize çok az kaldığını düşünüyor.

Brawn, “Ön tarafta olan olayları izlerken bazı çok iyi performans gösteren pilotları gözden kaçırmak kolay oluyor. Charles Leclerc de bu kişilerden biriydi."

“SF21'in geçen yılki [Ferrari]'den çok daha iyi bir araç olduğu kesin ve Leclerc, araca her bindiğinde biraz daha hızlanıyor."

“Ferrari'nin ilk ikinin kapısını çalması çok daha fazla sürmeyecek ve 2020'yi nerede bitirdikleri göz önüne bulundurulduğunda bu oldukça dikkat çekici."

“Takım çok yüksek bir seviyede çalışıyor ve farklı pistlerde de hızlı olduklarını kanıtlayan bir pakete sahipler. Araç pistte oldukça iyi görünüyor, orada olmayı hak etmediği hissine kapılmıyorsunuz."

“Şu anda Charles ve Carlos [Sainz] arasında harika bir dinamik var ve bunun avantajlarını hafife alabileceğinizi sanmıyorum. İki sürücünün işbirliği ve pozitifliği onları ileriye götürmeye yardımcı oluyor.

"Hiç şüphesiz doğru aracı aldıklarında, iki pilot da yarış galibiyetleri kazanacak."

İspanya Grand Prix'si Ferrari için önemli bir dönüm noktası olsa da aynı şey McLaren'deki Daniel Ricciardo için de söylenebilir.

Avustralyalı pilot, 2021 sezonu için Renault'dan ayrıldığından beri iyi bir performans göstermek için oldukça çaba gösterdi ancak Barselona'daki sağlam bir sıralama seansı ve 6. sırada finiş görmesi Ricciardo'nun McLaren'da yeni bir başlangıca işaret etti.

Brawn, "Daniel'in bu yılki performanslarından hayal kırıklığına uğradığımızı söylemek doğru olur ancak bu pazar ileriye doğru bir adım attı ve şimdi çok daha olumlu hissedeceğini düşünüyorum."

“McLaren, İspanya'da hız olarak birkaç sıra gerideydi ancak bu yarış Daniel'ın kesinlikle güvenini artıracak. Genellikle Monako'da da iyi bir performans çıkarır, bu yüzden bu sonuç mükemmel bir zamanda geldi ve istikrarlı bir gelişimin başlangıcı olabilir."

“Takım değiştiren bir sürücünün karşılaştığı zorluk göz ardı edilmemelidir. Bazı pilotların bu konuda diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Geçmişe baktığımızda, bazı pilotlar yeni bir takıma katıldılar ve tam olarak ne istediklerini ve bunu nasıl ifade edeceklerini biliyorlardı."

“Bu, tamamen pilotun kişiliğine bağlı. Bir mühendis ve bir pilotun arasındaki ilişkide çok fazla ayrıntı var. Bir mühendisin bir şikayetin veya talebin büyüklüğünü anlaması biraz zaman gerektirebilir. Bu ilişkiyi doğru kurmak çok önemlidir ve biraz zaman alması doğaldır."

“Ancak şu anda bu çok zor, pandemi nedeniyle fabrikada zaman geçirmek kolay değil. Bu yüzden sürücülerin yerleşmesi biraz daha uzun sürebilir ve belki de şu an olan şey budur."

“Daniel'ın takımla nasıl çalışacağını anlamaya başladığını ve takımın da Daniel ile nasıl çalışacağını anladığını düşünüyorum ve bu ilişki ne kadar hızlı gelişmeye devam ederse, sonuçları o kadar hızlı gelecektir.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, passes the McLaren team on the pit wall

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images