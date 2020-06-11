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Formula 1 / Son dakika

Brawn, F1'in Hockenheim, Mugello, Jerez ve Imola'ya ilgisini doğruladı

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Brawn, F1'in Hockenheim, Mugello, Jerez ve Imola'ya ilgisini doğruladı
Ekleyen:
, Editör
11 Haz 2020 13:24

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, Hockenheim, Jerez, Mugello ve Imola'nın Formula 1 için alternatif pistler olduğunu belirtti.

Formula 1 yönetimi, 2020'ye ev sahipliği yapacak ilk sekiz yarışı açıkladı. Ancak Avrupa dışındaki pistlerle ilgili durum şu anda tam bir muamma.

Bakü, Singapur ve Japonya'nın yakın zamanda iptal edilmesi beklenirken, Amerika, Brezilya, Vietnam ve Meksika gibi yarışların durumu koronavirüs nedeniyle belirsiz.

F1, minimum 15 yarış yaparak televizyon yayınlarıyla ilgili geliri elde etmek istiyor. Eğer bu yarışlardan bazıları düşerse ve takvimde 15 yarış olmazsa, o zaman Avrupa'ki müsait pistlerde yarış yapılacak.

Şu anda Mugello ile ciddi görüşmeler bulunuyor. Hockenheim ve Imola da alternatif pistler.

Konu hakkında RaceFans'e özel açıklamalarda bulunan Brawn, “Açıkçası Avrupa yarışlarına olan yaklaşım değişecek. Çünkü tribünlerde seyirci olmayacak. Bu, farklı pistlere gitmek için daha fazla manevra alanı olduğu anlamına da geliyor. Mugello, Hockenheim, Imola ve Jerez. Olasılıklara sahip olduğumuz çeşitli pistler var ve bunlara bakacağız."

"Bu yarışlar çok hızlı bir şekilde organize edilebilir. Çünkü taraftar yoksa, bilet satmaya ve ortaya çıkan sorunları çözmeye gerek yok."

"Sabit bir pisti, bir cadde pistine kıyasla daha hızlı ve kolay şekilde hazırlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde anlaşabileceğimiz birkaç mükemmel Avrupa yarış pisti var.”

"Planımız Avrupa'da daha fazla yarış yapmak değil, ama mümkün olabilir. Bunun olmayacağını söylemiyorum ama planımız bu değil. A planımız Avrupa'da sekiz yarış yapmak." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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