Brawn, F1’in 2022’de Zandvoort oval virajında DRS’yi kullanabilmesini umuyor

Oval viraj, sürücülerin viraj girişinde DRS’yi açabilmeleri amacıyla tasarlandı. Böylelikle, virajı takip eden düzlükte geçiş hamlesi yapabilmeleri için daha iyi bir şansa sahip olabilecekler.

Ancak simülasyonlarda yol tutuş ve yere basma seviyeleri incelendikten sonra, FIA ilk yarış için gerçekçi bilgiler toplamak amacıyla koruyucu bir yaklaşım tercih etti.

Pazar günkü yarışta, beklendiği üzere geçişlerin az olması, nasıl artırılabileceği konusunda tartışmaları ateşledi.

2022 F1 kuralları, araçların birbirini daha yakından takip edebilmesi için tasarlandı ve Brawn Hollanda pistinde geçiş şansını artıracak olan DRS’nin oval virajda kullanılmasını istiyor.

Brawn yarıştan sonra Motorsport.com’a verdiği demeçte şöyle dedi: “Umuyorum ki, verileri detaylıca inceledikten sonra, virajın başından itibaren yardımcı olacak DRS’yi kullanma fikrimize geri dönebiliriz.”

“Koruyucu bir yaklaşımdı. F1 olarak bir problem olduğunu düşünmedik ama koruyucu olmak istedik. Sahip olduğumuz veriler ile daha rahat hissettiğimizi düşünüyorum bu yüzden -DRS açmak- bir seçenek olacaktır."

“Ancak geçişler oldu, geçmeye imkan vardı. Zordu ama gerçekleşebilirdi, ki bu harikaydı.”

FIA yarış direktörü Michael Masi, FIA’nın açılış yarışında tedbirli bir yaklaşımda bulunmak istediğini ancak gelecek yıl için değişikliğe açık olduğunu onayladı.

Masi, “Her zaman yaptığımız gibi DRS ile ilgili simülasyonlar yapıyoruz ve sahip olduğumuz tolerans aralığında çalışıyoruz.”

“Buradaki oval viraj tamamen belirsiz, bu yüzden yarışı tamamlayalım, antrenmanlardan, sıralama turundan, yarıştan birçok veri toplayalım ve tüm yarışlarda olduğu gibi DRS bölgelerinde daha iyi bir konumda olalım. Daha sonra inceleme yaparak değişiklik yapmaya gerek olup olmadığını ve gelecek yıl için nasıl değişiklikler yapabileceğimizi görelim.”

“Her şey ile istenildiği kadar simülasyon yapabilirsiniz ancak nelerin olacağına dair pratik gerçek hayat anlayışına sahip olmanız gerekir.” dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Masi 2021 verilerinin, gelecek yılın F1 aerodinamik regülasyonlarına aktarımıyla ilgili endişeleri olmadığını söyledi.

“Bence bu, yine de bize çok iyi ipuçları verecek. Evet tamamen farklı bir araç, tamamen farklı aero paketi. Ancak sahip olduklarımıza baksak bile bu bize üzerine çalışabileceğimiz çok iyi fırsatlar olduğuna dair belirtiler veriyor diye düşünüyorum.”

Mercedes takım patronu Toto Wolff genişletilmiş DRS bölgesinin yarış için olumlu bir hareket olacağına katılıyor.

Toto Wolff, Motorsport.com'a, "Bence bu yarış tümüne bakılacak olursa neredeyse 10 üzerinden 10 alır. Eğer oval virajın başında DRS açabilseydik, yarışı sadece muhteşem kılmakla kalmaz başka bir geçiş şansı da verirdi.”

"İlk defa bu kadar yüksek hızlı bir oval virajda yarışıldığını ve bu yıl neler olacağının bilinmediğini tamamen anlıyorum.”

“Araçlar açısından bakacak olursak gelecek yıl tamamen değişiyorlar, ancak bununla neler başarmak istediğimizi biliyoruz ki bu da birçok geçiş bölgesi olması. Viraj başında DRS açmayı gerçekten heyecanla bekliyorum.” dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden