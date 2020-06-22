Brawn: "F1'in 2022 kurallarını gözden geçirmemesi 'aptalca' olacak"

COVID-19 krizinin ortaya çıkmasının ardından 2021'de kullanılmaya başlanacak olan yeni teknik düzenlemeler 2022 yılına ertelendi ve bu sayede geliri zaten sınırlı olan takımların üzerindeki finansal yükün azaltılması hedefleniyor.

Brawn, ertelemenin Ekim ayında yayınlanan yeni teknik ve sportif düzenlemeleri geliştirmeleri konusunda kendilerine daha fazla zaman tanıdığını belirtti.

2021 teknik düzenlemeleri 2022 için Mart ayında resmen değiştirildi, ancak daha fazla değişiklik yapılabilir.

Brawn, 2020 ve 2021 için mevcut araçlarda uygulanan maliyet tasarruf önlemlerinden ve dondurulan parçalardan dersler çıkarabileceklerini ve gelecekte bazı kuralları yeniden düzenleyebileceklerini belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Brawn, "Bence öğrendiklerimize dayanarak ileriye dönük düzenlemeler yapabiliriz."

"İlginç noktalardan bir tanesi: bir yıl daha vaktimizin olması ve bu da bize takımların yeni düzenlemelerle ilgili olarak ele aldığı bazı alanları yeniden değerlendirme fırsatı veriyor."

"Bu zamanı boşa harcayamayız. 12 ay boyunca öylece oturmak aptalca olacak. Peki o zaman fırsatımız varken neden 2022 aracının tasarımını gözden geçirmeyelim? Şu anda kimse bu araçlar üzerinde çalışmıyor."

"Büyük değişiklik değil. Sadece insanların bir boşluk olduğunu işaret ettiği ya da gri alan olarak kullanabilecekleri veya kullanamadıkları alanlarda değişiklikler."

"Bu 12 ayı bunları gözden geçirmek için kullanacağız ve aynı şeyi 2022 ile ilgili tüm düzenlemelerde yapacağız. 2020-21 sürecinden çıkarılan derslere bakacağız ve bunların uygulanıp uygulanamayacağını göreceğiz."

Yeni Concorde henüz imzalanmadı. Bu nedenle teorik olarak 2022 teknik düzenlemelerinin FIA'nın Uluslararası Spor Yasası himayesinde 30 Haziran'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Geçen yıl bu süre oybirliğiyle Ekim ayına kadar uzatılmış olsa da, başlangıç Haziran ayıydı.

Bu kez aynı şeyi yapmaya yönelik herhangi bir plan olmadığı anlaşılıyor. Bu nedenle büyük değişikliklerin bu ayın sonuna kadar tamamlanması gerekecek.

"İfadeler biraz açık ve aracın tasarımını temelden değiştiren şeyleri ifade ediyor. Biz de bu sayede kurallarla ilgili detaylar üzerinde değişiklikleri yapabiliriz, ancak son tarihten sonra konsept değişiklikleri yapamayız."