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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "F1'deki çeşitlilik sorunu 'temelden' başlıyor"

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Brawn: "F1'deki çeşitlilik sorunu 'temelden' başlıyor"
Ekleyen:
, Editör
8 Haz 2020 19:54

Formula 1 motor sporları direktörü Ross Brawn'a göre Formula 1 yönetimi, spordaki çeşitlilik sorununu çözmek için temelden başlayarak ilerledikleri bir plan oluşturdular.

F1 motor sporları direktörü Brawn, Hamilton'ın F1 hakkında yaptığı çeşitlilik yorumlarının geçerli olduğunu ve sporun bu konuyu çözmek için çalıştığını belirtti.

Sky Sports F1'a konuşan Brawn şunları söyledi: "Bence biz F1 olarak birkaç senedir, olan çeşitliliğimizi güçlendirmek istediğimizi belirtiyoruz ve biz, çeşitlilik programımız, hem şirket içinde hem de dışında, üzerinde birkaç senedir çalışıyoruz."

"Bizim düşüncemize göre Formula 1'de çeşitlilik olmamasının en büyük sebebi, sporun temelinden başlıyor. En küçük noktadan başlıyor, hatta okullarda fen, matematik, teknoloji ve mühendislik derslerinde başlıyor."

"Formula 1 olarak okullara da girmiş durumdayız. Bir-iki senedir bu durumun daha çok içerisine girmiş durumdayız. Ve çocukları işin içine dahil etme konusunda büyük bir güce sahip oluyoruz. Okullarda Formula 1 ile ilgilenen çocukların %40'ı kızlar, bu da iyi bir başlangıç demek." 

Brawn, F1'in bir karting programı üzerinde çalıştığını ve yarışların daha ulaşılabilir, yardıma açık olmasını sağlama amacı güdüldüğünün altını çiziyor.

"Yarışların en temel seviyesini olabildiğince güçlü desteklemek üzerine çalışıyoruz."

"Son birkaç haftayı ve ayı, çocukları kartinge çok erken bir seviyede dahil etmek için çok basit olan karting girişimlerine baktığımız bir grup ile çalışarak geçirdim."

"Gerçek şu ki Formula 1 çok güçlü bir meritokrasiye sahip. Her zaman böyle olmalı, her zaman en iyi olan kazanmalı. Bunu zorlayamayız. Ancak azınlıklara ve etnik gruplara motor sporlarında, sadece sürmekten ziyade mühendislikte ve diğer aktivitelerde, daha fazla şans tanımalıyız."

"Bu girişimlere yardımcı oluyoruz. Çok net olarak görülüyor ki bir şirket olarak cinsiyetlerin maaş farkı ve diğer maaş farklarını ortadan kaldırma konusunda girişimlerimiz bulunmakta, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

"Bence Formula 1 buna yardımcı oluyor ve sizin de gördüğünüz karting girişimleri ile beraber çalışmak çok iyi bir fırsat sunacaktır, Formula 1 de bunu destekleyecek."

Hamilton, son birkaç günde Birleşik Krallık'ta geniş çapta yapılan Black Lives Matter protestoları hakkında paylaşımlar yapmakta.

Mercedes sürücüsü, pazartesi günü Instagram hesabında yaptığı paylaşımda eylemcilerin, Bristol'da bulunan Edward Colston heykelini kaldırmalarını destekledi. 1672-1689 yılları arasında köle ticareti yapan Colston, Bristol doğumluydu ve zamanında, halk tarafından büyük bir üne sahipti. Araştırmalara göre Colston, 80.000'den fazla insanı satın alarak onları ülkeye taşıdı. Göstericiler, Colston'ın heykelini, zamanında kendisinin gemilerini geçirdiği nehre attılar.

Hamilton ise Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Eğer o insanlar, ırkçı bir köle ticaretçisini onurlandıran o heykeli yıkmasaydı, o heykel hiçbir zaman kaldırılmazdı."

"O heykelin bir müzeye konulması güncemde. O adamın heykeli, buraya getirilirken ölen ve herhangi bir seremoni veya cenaze töreni olmadan denize atılan 20.000 Afrikalının cesetleri gibi o nehirde kalmalıydı."

"O adam onları ailelerinden, ülkelerinden çaldı ve bu, kutlanılması gereken bir şey değil. O heykelin bulunduğu yere, onun satın aldığı, yolculuklarda canlarını kaybeden herkes için bir anıt yapılmalı."

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Editör Efe Kahya

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